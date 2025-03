Bus shuttle fuori strada a Brescia, si aggrava il bilancio: nella notte è morta una donna di 86 anni. Era rimasta incastrata

Brescia, 21 marzo 2025 - Si aggrava il bilancio del terribile incidente stradale che ieri sera ha coinvolto un bus shuttle con a bordo una ventina di anziani di ritorno da una gita in Liguria. Dopo la morte di Faustino Ramera, 75 anni, di Roncadelle, nella notte è deceduta un'altra passeggera ottantaseienne.

La donna era ricoverata all'ospedale Civile in gravi condizioni, era rimasta incastrata con le gambe nel pullmino incidentato. Il bus, condotto da un trentenne che è risultato negativo alcoltest e alle prove antidroga, mentre percorreva via Orzinuovi è stato visto ondeggiare vistosamente a destra e a sinistra, è uscito di strada e poi si è schiantato, rimbalzando tra un albero e il muro di cinta di una casa. L'ipotesi più accreditata al momento è che possa essersi verificato un guasto del mezzo.

L’urto è stato particolarmente violento. A causa dell’incidente alcuni dei passeggeri hanno infranto i vetri con il capo, altri sono rotolati in cabina, altri ancora hanno sbattuto contro i sedili. I feriti sono almeno una decina. Sul posto, dopo la chiamata al numero di emergenza 112, si sono portati diversi mezzi, come da protocollo in caso di emergenze con diversi feriti. In pochi secondi la macchina dei soccorsi si è attivata e i primi mezzi sono arrivati sul posto.

Sono state impiegate sei ambulanze e tre auto con medico a bordo, oltre a diversi mezzi dei vigili del fuoco, giunti sul posto con cinque equipaggi e oltre 20 fra uomini e donne. Per consentire i soccorsi via Orzinuovi è stata chiusa al traffico, con gli agenti del comando della polizia locale di via Donegani impiegati per dirottare i veicoli su percorsi alternativi, oltre che nei rilievi del caso e nell'assistenza alle persone coinvolte. Si è creato traffico in tutta la zona.

I soccorritori sono saliti sul bus per soccorrere gli occupanti, portati sulla strada e caricati sulle ambulanze dirette verso gli ospedali della zona. Il ferito più grave, dopo le manovre di rianimazione, è stato portato in ambulanza agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi: la prognosi è riservata. La carcassa del bus è stata recuperata nella notte dai dipendenti della società Aci Consoli di Iseo e portata in un deposito. Probabile che sul mezzo verranno effettuati tutti gli accertamenti del caso, una volta che il pm li avrà disposti.