Incidente tra auto e moto in via Padova, verso la tangenziale: gravissimo un 34enne

Milano, 17 marzo 2025 – Un grave incidente stradale, questo pomeriggio, è finito con un 34enne gravissimo in ospedale. Lo schianto si è verificato intorno alle 14.30 in fondo a via Padova, all’altezza degli svincoli di Cascina Gobba con la tangenziale. A scontrarsi sono state un’auto e una moto e, come spesso succede, ad avere la peggio è stato il conducente del veicolo a due ruote.

Sul posto è intervenuto il 118 che ha soccorso il motociclista, un 34enne, che presentava gravi traumi al capo e in altre parti del corpo. L'ambulanza lo ha trasportato in codice rosso, in arresto cardiaco, all'ospedale di Niguarda. La dinamica dell'incidente, avvenuto nei pressi di un incrocio regolato in parte da un semaforo, è in corso di ricostruzione da parte della Polizia Locale.