Brescia, incendia i rifiuti in strada in via Veneto: il piromane seriale salvato dal linciaggio dalla polizia locale

Brescia, 18 settembre 2025 – Ci sono voluti mesi per intercettarlo e bloccarlo. Ma alla fine con pazienza e determinazione gli agenti della Locale ce l'hanno fatta, e hanno arrestato il piromane dell'immondizia. Si tratta di un 55enne bresciano, che ora risponde di incendio, resistenza e danneggiamento. L'uomo per tutta estate è stato l'incubo dei residenti di via Veneto e zone limitrofe in città. Gli investigatori calcolano da luglio a questa parte almeno una decina di colpi, ma le segnalazioni erano iniziate addirittura dalla primavera precedente.

La “tecnica”

L'incendiario aveva la fissa con i rifiuti, a cui dava fuoco rischiando di intaccarele auto posteggiate a ridosso dei marciapiedi. Agiva sempre di mercoledì sera, giorno di raccolta della differenziata per il quartiere, tra le 21 e le 23, quando dava fuoco ai bidoncini messi in strada dai cittadini e dai commercianti per essere raccolti dagli addetti. Dopo avere a lungo esaminato le telecamere della zona, con in mano numerosi video che i residenti avevano fatto al piromane dalle finestre, gli agenti lo hanno individuato, riuscendo anche a capire che viveva nel quartiere.

La rabbia

Così lo hanno bloccato in via Montegrappa, subito dopo che aveva incendiato un cumulo di cartoni, rischiando come al solito di carbonizzare le auto in sosta . L'uomo ha reagito aggredendo gli agenti, che alla fine lo hanno dovuto caricare sull'auto di servizio velocemente per sottrarlo alla rabbia dei "vicini di casa” inferociti.