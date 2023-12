Bonus abbonamento Trenord gennaio 2023: su quali linee ci sarà lo sconto

21 dicembre 2023 – Una consolazione, seppur magra, ma comunque dovuta. Arriva lo “sconto” sull’abbonamento mensile di gennaio 2024 per i pendolari in viaggio sulle linee che a ottobre di quest’anno non hanno rispettato lo standard di affidabilità previsto dal contratto di servizio firmato da Trenord.

Stazione di Como San Giovanni (Cusa)

In totale sono 15 le direttrici che, per irregolarità del servizio o problemi all’infrastruttura, sono finite “dietro la lavagna”. I loro abbonati potranno acquistare l'abbonamento mensile di gennaio 2024 con lo sconto del 30%, oppure, nel caso di abbonamenti annuali, potranno richiedere il bonus alla scadenza della validità del proprio abbonamento.

Secondo le regole regionali sul bonus, beneficeranno dello sconto del 30% tutti i passeggeri che acquisteranno un abbonamento mensile di gennaio per le linee in elenco, anche se nel mese di ottobre non hanno usufruito del servizio.

Le linee coinvolte

Queste le linee interessate dal bonus:

Domodossola - Gallarate - Milano

Luino - Gallarate - Milano

Chiasso - Como - Monza - Milano

Tirano - Sondrio - Lecco - Milano

Lecco - Molteno - Monza - Milano

Lecco - Molteno - Como

Lecco - Bergamo - Brescia

Bergamo - Carnate - Milano

Seregno - Carnate

Cremona - Treviglio

Brescia - Piadena - Parma

Alessandria - Mortara - Milano

Mortara - Novara

Pavia - Torreberetti - Alessandria

Pavia - Mortara - Vercelli