MIlano, 3 giugno - Nel giorno in cui in Italia si aprono le prenotazioni libere, non più per fasce d'età, dei vaccini anti Covid e il report della fondazione Gimbe segna un'ulteriore diminuzione di nuovi contagi (22.412 contro i 30.867) e decessi (720 contro 1.004) nella settimana 26 maggio-1 giugno, i riflettori sono puntati sul limite dei 4 posti a tavola che sarà al centro di un tavolo tecnico in programma oggi. Una questione non di poco conto per i ristoratori, stremati da lunghe chiusure e dai limiti imposti, tra l'altro, dal coprifuoco notturno.

Piemonte

Veneto

Sono 63 i nuovi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, lo 0,63% dei circa 9mila tamponi effettuati. Confermato il calo progressivo dei positivi che si trovano in isolamento: complessivamente 7.700. Intanto si allenta la pressione negli ospedali, dove si registrano 611 posti letto complessivamente occupati tra aree non critiche e terapie intensive. Infine sono due i decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.186 tamponi molecolari è stato rilevato 1 nuovo contagio, per una percentuale di positività dello 0,08%. Sono inoltre 541 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 5 casi, per una percentuale di positività dello 0,92%. Si registrano invece due decessi, mentre i ricoveri nelle terapie intensive scendono a uno e quelli in altri reparti sono 38. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 107.066 persone, mentre I decessi complessivamente sono stati 3.790.

Trentino Alto Adige

In Alto Adige sono 26 i nuovi casi di Covid-19 su 1.313 tamponi processati, mentre non si registra alcun decesso nelle ultime 24 ore. In tutto da inizio pandemia si registrano 1.176 vittime. I guariti totali raggiungono quota 72.699. Per quanto concerne ijnvece i ricoveri in ospedale, 15 sono i pazienti Covid ricoverati nei reparti ordinari e 3 quelli in terapia intensiva.

Marche

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 35 nuovi casi di Covid-19, l'8,3% rispetto ai soli 420 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati è salito rispetto al giorno precedente, quando era stato del 7,5%, con 125 nuovi casi su 1.674 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica è salito così a 102.876.

Toscana

In Toscana sono 186 i contagi registrati nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, che hanno un'età media di 39 anni, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. In particolare, sono stati eseguiti 7.070 tamponi molecolari e 1.803 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,1% è risultato positivo. Sul fronte dei decessi si registrano altre 7 vittime - 2 uomini e 5 donne con un'età media di 76,6 anni - che portano il totale a 6.736. I ricoverati sono 469, 8 in meno rispetto a ieri: in calo anche i posti occupati in terapia intensiva: -4, per un totale di 99 ricoverati.

Liguria

Molise

Abruzzo

Solo 10 casi positivi al Sars-Cov2 oggi in Abruzzo e 60 guariti con dati di contagio mai così bassi in regione negli ultimi mesi. In particolare sono complessivamente 74151 i casi positivi al Covid 19 registrati in

Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 10 nuovi casi di età compresa tra 9 e 90 anni. Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale in regione a 2486. Gli attualmente

positivi in Abruzzo sono 5278 (-53 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.6%. Si allenta la pressione sugli ospedali: 119 i ricoveri ordinari (-1) mentre 12 sono i posti occupati in terapia, numero invariato rispetto a ieri.

Basilicata

Puglia

Cala in modo consistente, come spesso succede dopo i giorni festivi, e si attesta sotto quota 50 il numero dei nuovi casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia. Sono diminuiti i test, mentre sono 9 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, lo stesso numero di ieri. Crescono in modo cospicuo i nuovi guariti e pertanto in maniera analoga 'scendono' gli attuali positivi. La decrescita dei ricoverati prosegue a un ritmo più rallentato ma costante. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.510.077 test, 223.182 sono i pazienti guariti e 21.177 sono i casi attualmente positivi

Calabria

Sicilia

Sardegna

Il Commissario straordinario per l'emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo lo aveva annunciato: "giugno sarà il mese della svolta". E così in Sardegna sono attesi questo mese circa quattrocentomila vaccini: 100mila a settimana tra Pfizer e Moderna.

Si torna a parlare di richiamo vaccinale e del problema della data della seconda dose che per tanti italiani che avranno il primo vaccino a giugno rischia di cadere in periodo di vacanza. A farlo è direttamente il generale Figliuolo, commissario all'emergenza Covid: ''Ho appena firmato una lettera per tutte le Regioni e le Province Autonome per dire di trovare delle soluzioni di massima flessibilità per le prenotazioni e penso in particolare alle classi più giovani, quelle che adesso cominceranno a girare per l'Italia''. "''Dare massima flessibilità - ha aggiunto - vuol dire poter scegliere la data migliore già in fase di prenotazione con un numero verde o online e poter spostare il richiamo nel range dei 42 giorni o delle 4-12 settimane - ha aggiunto - Ovviamente nei tempi tecnici di riadeguamento dei sistemi informatici''.

Diminuiscono i nuovi casi di SarsCov2 in Italia, ma perde terreno anche il tracciamento con un crollo del numero dei tamponi. Lo dicono i numeri del monitoraggio indipendente settimanale di Gimbe secondo cui da 11 settimane consecutive si conferma il trend in discesa dei nuovi casi, sia per la ridotta circolazione del virus sia per la diminuzione dell'attività di testing che è calata del 34% nelle ultime 3 settimane. Una condizione fisiologica per la minore circolazione del virus, ma che potrebbe rivelarsi anche una criticità, sottolinea Gimbe, perché "la riduzione dell'attività di testing attesta la rinuncia al tracciamento dei casi". Secondo il presidente Nino Cartabellotta "i criteri per conquistare e mantenere la zona bianca disincentivano le Regioni a potenziare le attività di testing e a riprendere il tracciamento, proprio nel momento in cui i numeri del contagio permetterebbero di utilizzare un`arma

mai adeguatamente utilizzata".

La proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di far decadere i limiti all'aperto per le attività di ristorazione e di estendere - in via temporanea e per farlo decadere dopo due settimane - il tetto massimo al chiuso da 4 a 8 persone per tavolo avrebbe trovato l'assenso del Governo. È quanto si apprende da fonti delle Regioni. Il presidente Fedriga avrebbe inoltre rilanciato sull'opportunità di valutare l'abolizione di limiti all'aperto anche per le zone gialle e, a tal proposito, si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale. Nei ristoranti al chiuso in zona bianca - nell'ambito del limite di otto persone al tavolo - sarà previsto un massimo di due nuclei familiari. Non è ancora chiaro se il provvedimento, emerso alla luce dell'incontro tecnico che si è svolto questa mattina - sarà contenuto in una specifica ordinanza