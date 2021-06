Milano - La Lombardia avanza verso la zona bianca. La data prevista per l'approdo nella fascia di rischio più bassa è il 14 giugno. Se la curva epidemiologica in Italia proseguirà come in queste ultime settimane dal 21 giugno l'intera Italia (a eccezione della Valle d'Aosta) dovrebbe tingersi di bianco. Nella regione più colpita dalla pandemia oggi i nuovi casi accertati sono 277, a fronte di 14.750 tamponi: è dell'1,8% il rapporto tra test e contagi. Sotto quota 200 i ricoverati in terapia intensiva, che sono 193, e sotto i 1000 quelli in altri reparti, per un totale di 942. Due dati "dal valore simbolico rilevante" per il presidente della regione Attilio Fontana. "Oltre alle buone notizie che giungono dalla campagna vaccinale, oggi in Lombardia registriamo due dati che dal valore simbolico rilevante: i ricoverati in terapia intensiva scendono sotto quota 200, attestandosi a 193 casi; mentre quelli negli altri 'reparti-Covid' sono meno di 1.000, precisamente 942. Bene anche l'incidenza per 100mila abitanti, che si conferma ampiamente sotto i 50, oggi 31, avvicinando ulteriormente la Lombardia alla zona bianca".Infine un appello: "Non abbassiamo la guardia - ha concluso Fontana - continuiamo a rispettare le regole e guardiamo con moderato ottimismo al futuro".

Zona bianca per quali regioni e quando?

Nella media settimanale da zona bianca rientrano soltanto Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, che potrebbero superare a breve la terza settimana consecutiva con dati buoni. Queste ultime potrebbero aggiungersi a Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna già in bianco. Altre regioni però oggi registrano dati da zona bianca (meno di 50 contagi ogni 100mila abitanti) Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania: non si tratta però - almeno per il momento - di stime che rientrano in una media settimanale. Ad entrare in zona bianca il prossimo 14 giugno, invece, potrebbero essere Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia di Trento. Dal 21, poi tutte le altre regioni (appunto Sicilia, Marche, Toscana, Provincia di Bolzano, Calabria, Basilicata e Campania), probabilmente ancora con l'esclusione della Valle d'Aosta che slitterebbe di una settimana.