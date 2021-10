Il Covid-19 torna a fare a paura in diversi Paesi. Nonostante le campagne vaccinali, con l'arrivo dell'autunno il virus sembra riprendere forza. In Russia, ad esempio, si sono registrati oltre mille morti in 24 ore,il dato più alto mai registrato, mentre in Gran Bretagna si sono contati oltre 45mila casi in un solo giorno. Numeri che fanno alzare l'allerta in vista dell'inverno.

In Italia, fortunatamente, ad oggi la situazione è diversa e appare sotto controllo. In Lombardia ieri si sono registrati zero morti e nessun ingresso in Rianimazione, proprio nel giorno in cui, l'anno scorso, scattava invece il coprifuoco per difendersi dalla seconda ondata. A tenere banco, in Italia, oggi è il braccio di ferro sul'obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro, con presidi e cortei in diversa cittò, da Trieste a Milano. Intanto, sull'effetto proprio dell'obbligatorietà, i certificati verd scaricati in queste ore hanno superato quota 100 milioni.

ALTO ADIGE - In Alto Adige sono 39 i nuovi casi di Covid-19 su 7.091 tamponi processati nella giornata di ieri. Il bollettino odierno dell'Azienda sanitaria non registra nuovi decessi collegati al coronavirus per un totale che resta di 1.199 vittime da inizio pandemia.

CALABRIA - Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 71 i nuovi contagi registrati (su 3.165 tamponi effettuati), +124 i guariti e 2 i morti (per un totale di 1.431 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -55 attualmente positivi, -47 in isolamento, -5 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 11).

CAMPANIA - Sono 313 i nuovi contagi in Campania per 20.883 test e nessun decesso. Ammontano a 18 i posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili. Lo comunica il bollettino dell'Unità di Crisi Regionale.

EMILIA-ROMAGNA - In Emilia-Romagna sono 244 i nuovi contagi di coronavirus rilevati sulla base di quasi 21mila tamponi delle ultime 24 ore, i ricoveri sono sostanzialmente stabili mentre si registrano altre due vittime con Covid-19, una 70enne nel Cesenate e un 93enne nel Ravennate. L'età media dei nuovi contagiati è 39 anni.

LAZIO - Oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (​+66), 2 decessi (-3), 307 ricoverati (+9), 49 terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%.

MARCHE - Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 68 nuovi casi di Covid-19, il 6,1% rispetto ai 1.107 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Si registra inoltre un nuovo decesso.

SARDEGNA - In Sardegna si registrano oggi 9 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 998 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.248 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (uno in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 50 ( 3 in meno rispetto a ieri); 1.515 sono i casi di isolamento domiciliare (2 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

TOSCANA - In Toscana sono 285.873 i casi di positività al Coronavirus, 232 in più rispetto a ieri. Sono stati eseguiti 8.934 tamponi molecolari e 18.823 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Inoltre, si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e una donna con un'età media di 76,7 anni.

VAL D'AOSTA - Otto nuovi positivi e nessun morto in Valle d'Aosta. Secondo l'ultimo bollettino, non ci sono ricoveri in terapia intensiva, mentre quelli in ospedale sono 4 e 103 i pazienti in isolamento domiciliare.

VENETO- Sono 253 i nuovi contagi Covid scoperti con i tamponi nelle ultime 24 ore in Veneto. Nessun nuovo decesso.