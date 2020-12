Milano, 14 dicembre 2020 - Mentre il Governo si interroga sull'istituzione du una sorta di zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi, con la chiusura di negozi (ad eccezioni di quelli che vendono beni essenziali), bar e ristoranti, la Lombardia discute degli assembramenti che hanno caraterizzato, ieri, il primo giorno in zona gialla.

​ ​​Assembramenti

Secondo il governatore Attilio Fontana non servono misure più restrittive ma "un'attenzione particolare e qualche sacrificio in più", proprio per evitare la necessità di "ricominciare a chiudere e a limitare la libertà". Più articolata la posizione di Beppe Sala, sindaco di Milano, che invita la politica a prendersi le proprie responsabilità: "Era abbastanza scontato che succedesse quanto abbiamo visto - ha detto - se dici alle persone che dal 20 dicembre non ti puoi più muovere, ma adesso sì, è chiaro che succede quello che è successo ieri. Non diamo colpa alla gente, prendiamoci noi le nostre responsabilità". Il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, ha detto di essere pronto a emanare un'ordinanza comunale anti-assembramenti. Dalla politica alla scienza, il virologo Fabrizio Pregiasco lancia l'allame: "Disporre nuove restrizioni anti-Covid, altrimenti fra 15 giorni avremo affetti pesanti".

APPROFONDIMENTO: Lombardia zona gialla: le nuove regole

Contagi

L'obiettivo è evitare una terza ondata di coronavirus, proprio ora che i contagi sono sotto controllo. Ieri la Lombardia ha fatto registrare 2.335 nuovi casi, con un rapporto nuovi positivi/tamponi pari al 9,1%. Continua inoltre ad allentarsi la pressione sugli ospedali e diminuisce il numero dei pazienti ricoverati sia in terapia intensiva sia nei reparti ospedalieri. In particolare, sono 714 i posti letto occupati in terapia intensiva (-3 rispetto al giorno precedente), mentre i ricoverati negli altri reparti risultano 5.159 (-130 in un giorno). I guariti/dimessi complessivi salgono a 333.503 (+908 nelle ultime 24 ore), di cui 5.224 dimessi e 328.279 guariti

Coronavirus, i dati lombardi

Bollettino Covid Italia /Pdf

Le altre notizie Covid

