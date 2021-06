Sono oltre 37 milioni i vaccinati in Italia, dove ieri è stata sfiorata la cifra record delle 600mila somministrazioni in un giorno. Di queste, oltre 100mila sono state effettuate in Lombardia, regione che si avvicina alla soglia del 70% della popolazione vaccinata che significherebbe immunità di comunità.

La campagna vaccinale, dopo i tentennamenti iniziali, prosegue dunque spedita e ad oggi 24.331.702 persone hanno ricevuto una dose mentre 12.737.533 hanno completato il cliclo vaccinale. E gli effetti si fanno sentire, con l'indice Rt ancora in calo: nell'ultima settimana di monitoraggio è sceso a 0,68, contro lo 0,72 della settimana precedente. In Italia, inoltre prosegue anche il calo nell'incidenza settimanale: dal 24 al 30 maggio l'incidenza è a 36 casi per 100.000 abitanti contro i 51 per 100.000 abitanti nella settimana 17-23 maggio. D'altronde, secondo il report dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, nelle persone vaccinate i rischi di infezione, ricovero, ammissione in terapia intensiva e decesso diminuiscono rapidamente: dopo le prime due settimane e fino a circa 35 giorni dalla somministrazione della prima dose. Dopo i 35 giorni si osserva una stabilizzazione di questa riduzione che è di circa l'80% per il rischio di diagnosi, il 90% per il rischio di ricovero e di ammissione in terapia intensiva e il 95% per il rischio di decesso.

Non a caso ci sono altre quattro le regioni che da lunedì prossimo, 7 giugno passeranno in zona bianca: si tratta di Veneto, Abruzzo, Liguria e Umbria, che vanno ad aggiungersi a Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia. In queste aree si registra un’incidenza settimanale inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti, il criterio previsto dal Dl riaperture di maggio per l’ingresso nella fascia bianca, quella con meno restrizioni.

Sono 2.436 i nuovi casi di coronavoris registrati oggi in Italia, dove si contano anche 57 decessi (126.472 vittime totali dall'inizio dell'epidemia). Ieri i nuovi positivi erano 2.557, sabato scprso 3.351. Prosegue dunque il calo della curva epidemica in Italia. Con 238.632 tamponi eseguiti, il tasso di positività scende all'1%, valore più basso del 2021. Sempre in discesa anche i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno (ieri -56) con 20 ingressi del giorno, e sono 788 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unità (ieri -229), 5.193 in tutto.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 436 casi di Covid-19 e 10 morti. Dall'inizio dell'epidemia in regione i decessi salgono a 33.653. I tamponi processati sono 39.363, con un indice di positività dell'1,1%. I dimessi/guariti raggiungono quota 782.231 (+642), mentre gli attualmente positivi calano a 21.343 (-216). I pazienti Covid in terapia intensiva scendono a 170 (-13), mentre i ricoveri a 887 (-52). Ieri, a fronte di 35.272 tamponi, c'erano stati 417 contagi e 6 morti, con un indice di positività sempre dell'1,1%. Per quanto riguarda i numeri nelle province, oggi nel Milanese sono stati registrati 131 casi di Covid-19. Nelle altre province lombarde, invece, la situazione è la seguente: Brescia 65 positivi, Varese 49, Monza Brianza 36, Como 32, Bergamo 46, Pavia 11, Mantova 13, Cremona 17, Lecco 8, Lodi 6 e Sondrio 15.

Piemonte

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 189 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 17 dopo test antigenico), pari a 0.9 % di 21.706 tamponi eseguiti, di cui 16.029 antigenici. Dei 189 nuovi casi, gli asintomatici sono 79 (41.8%). Due invece i decessi.

Umbria

Anche oggi zero decessi per Covid in Umbria, dove prosegue il calo degli attualmente positivi ed anche i ricoveri sono in discesa. Secondo i dati della Regione aggiornati al 5 giugno, gli attulamente positivi sono 1.309 (46 in meno di ieri), i nuovi contagi accertati 38 e i guariti 84. I ricoveri sono 57 (uno in meno) di cui cinque (anche in questo caso uno in meno) in terapia intensiva. Nell'ultimo giorno sono stati analizzati 7.800 test, (di cui 4.657 antigenici e 3.143 tamponi molecolari) con un tasso di positività complessivo pari a 0,48 per cento.

Veneto

Sono 130 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore; si è verificato inoltre un decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Gli infetti totali dall'inizio dell'epidemia salgono a 423.922, le vittime a 11.580. Scende con continuità il numero dei posti letto occupati in ospedale da malati con Covid: sono 510 (-82), e nelle terapie intensive 66 (-3) nelle terapie intensive.

Friuli Venezia Giulia

Provincia autonoma di Bolzano

Sono 44 i nuovi contagi riscontrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore: 35 su 960 tamponi molecolari e 9 su 5.064 test antigenici. Lo comunica l'Azienda sanitaria precisando che anche oggi non si è verificato alcun decesso. Gli attuali pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti ospedalieri sono 14, 3 quelli in reparti di terapia intensiva. I nuovi guariti sono 64. Le persone in quarantena domiciliare sono 1.146.

Provincia autonoma di Trento

Marche

In un giorno 98 positivi tra le 1.615 nuove diagnosi nelle Marche (6,1%): 41 in provincia di Macerata, 18 nell'Ascolano, nove in provincia di Ancona, sette in provincia di Pesaro-Urbino, sette nel Fermano e 16 da fuori regione. Lo riferisce il Servizio Sanità della Regione. Nel Percorso Screening Antigenico "effettuati 510 test e riscontrati 9 casi positivi (da sottoporre al tampone

molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 2%". Tra i 98 positivi delle nuove diagnosi i soggetti con sintomi sono 25. I casi rilevati comprendono contatti in setting domestico (23), contatti stretti di casi positivi (29), in setting lavorativo (2), con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (8), screening percorso sanitario (1). Per altri 10 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Emilia Romagna

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 384.648 casi di positività, 134 in più rispetto a ieri, su un totale di 22.691 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,6%. Si registrano 10 nuovi decessi.

Toscana

Toscana sono 154 i nuovi casi di contagio da Covid (144 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 242.216 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus.Oggi sono stati eseguiti 8.368 tamponi molecolari e 10.254 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 6.019 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.147, -4,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 407 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 96 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni.

Lazio

Oggi su oltre 11mila tamponi nel lazio (-252) e quasi 16mila antigenici per un totale di quasi 27mila test, si registrano 210 nuovi casi positivi (+13), i decessi sono 9 (come ieri), i ricoverati sono 750 (-47). I guariti sono 1092, le terapie intensive sono 126 (-2). Il rapporto tra positivi e tamponi e' al 1,8%, ma considerano anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,7%. I casi a Roma città sono a quota 93. Lo rende noto l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Sono 12.889 gli attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio, di cui 750 ricoverati, 126 in terapia intensiva e 12.013 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 321.930, i morti 8.213 su un totale di 343.032 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Liguria

Abruzzo

Sono 44 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.659 tamponi molecolari: è risultato positivo l'1,2% dei campioni. Si registra un nuovo azzeramento dei decessi. Il bilancio delle vittime resta quindi fermo a 2.490. Continuano a scendere i ricoveri, che passano dai 115 di ieri ai 109 di oggi.

Campania

Sono 307, di cui 230 asintomatici, i nuovi positivi al Covid in Campania, dove sono stati effettuati 10.999 tamponi molecolari e 4.450 antigenici. Due le vittime (un deceduto nelle ultime 48 ore, un deceduto in precedenza ma registrato ieri), per un totale da inizio pandemia pari a 7.241 morti. Sono invece 675 i guariti (in tutto 349.803). I posti letto di terapia intensiva occupati sono 49 sui 656 disponibili; quelli di degenza 572 su 3.160.

Basilicata

Sono 31 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 826 tamponi molecolari, mentre si registrano 2 decessi. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il

consueto bollettino.

Puglia

Oggi in Puglia, a fronte di 7.220 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 161 casi positivi: 44 in provincia di Bari, 20 in provincia di Brindisi, 36 nella provincia BAT, 22 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione. 8 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. E' stato poi registrato un decesso, in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.525.636 test, 225.500 sono i pazienti guariti e 19.206 sono i casi attualmente positivi.

Calabria

Sono 76 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 2.486 tamponi eseguiti. In regione finora sono stati effettuati 880.943 tamponi eseguiti 870.244, le persone risultate positive al coronavirus sono 67.530. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.181 (+2 rispetto a ieri), i guariti sono 57.373 (+203 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 221 (-8 rispetto a ieri), di cui 14 in terapia intensiva (-2 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 8.976.

Sicilia

Significativo calo dei casi Covid in Sicilia. Dai dati del bollettino del Ministero della Salute emerge che i nuovi positivi sono 234 (-103) a fronte di un numero più elevato di tamponi processati, 15.110; dato che fa calare il tasso di positivita' all'1,54%. Leggero incremento dei decessi, 8 (+3). I guariti sono 649, mentre gli attualmente positivi si riducono di 423 unita' attestandosi su un numero totale di 7.8955. Prosegue la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari, 396 (-13), stabili a 45 le terapie intensive con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 7.454 persone.

Sardegna

Sono 56.846 casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 30 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.316.278 tamponi, per un incremento complessivo di 2.149 test rispetto al dato precedente. Si registrano un nuovo decesso (1.472 in tutto). Sono invece 111 (-11) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre sono 12 (-1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.360 e i guariti sono complessivamente 42.891 (+68).

Val d'Aosta

Nessun decesso e 5 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo delle persone colpite da virus da inizio epidemia a 11.621. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I casi positivi attuali sono 160, - 7 rispetto a ieri, di cui 6 ricoverati in ospedale e 154 in isolamento domiciliare. Nessun paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. I guariti sono saliti di 12 unità a 10.989, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 131.542, + 488, di cui 33.993 processati con test antigienico rapido. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio emergenza in Valle d'Aosta sono 472.