Milano, 24 marzo 2021 - Il Covid non allenta ancora la morsa e l'Europa punta tutto sui vaccini. Entro la fine di questa settimana nell'Ue saranno state consegnate dall'inizio della campagna vaccinale circa 88 milioni di dosi di sieri anti-Covid. Lo riportano i lucidi diffusi via social dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che è intervenuta nel Consiglio Europeo in videoconferenza di oggi. Degli 88 mln di dosi consegnate, circa 62 ilioni sono state somministrate. Finora sono state immunizzate appieno contro la malattia provocata dal coronavirus Sars-CoV-2, con due dosi di vaccino, 18,2 mln di persone, pari al 4,1% della popolazione totale dell'Ue.

la Lombardia resta in lockdown, deludendo le apsettativa di molti. E a dire il perché sono i numeri: 631 nuovi casi ongi 100mila abitanti. troppi. Sfumanodunque le speranze dei lombardi di un passaggio in arancione prima di Pasqua. "Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell'Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro" in zona arancione ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale lombardo. La data in cui confidava il territorio era quella del 26 marzo, giorno del monitoraggio settimanale dell'Iss. Ma i dati - vera bussola per il cambio di fascia - non sembrerebbero portare a un cambio di colore: sebbene ci siano segnali di miglioramento resta ancora molto forte la pressione sugli ospedali. Solo 24 giorni fa i ricoveri in terapia intensiva erano circa il 50% di quelli attuali. A preoccupare è anche il picco delle terapie intensive,ei ricoveri in ospedale come segnala anche la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio

Però, c'è anche chi guarda con ottimismo alle prossime settimane. "Pensiamo che dopo la Pasqua la situazione migliorerà gradualmente - ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco -, e poi ci muoveremo con gradualità verso una situazione più normale a maggio e giugno: questo grazie alla disponibilità dei vaccini e all'aiuto che arriva dalla stagione più calda". E dovrebbe arrivare la prossima settimana il nuovo decreto legge con le misure anti- Covid. Lo confermano diverse fonti governative, spiegando che una discussione politica non c'è ancora stata, ma il lavoro istruttorio sarebbe già iniziato. Tra i temi principali ci sono gli spostamenti, ma soprattutto la scuola, che con la chiusura e la didattica a distanza sta mettendo a dura prova alunni e famiglie. Tra le ipotesi che si fanno in queste ore c'è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore fino al 15 aprile, ma diverse fonti negano che sia plausibile.

Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, a fronte di 349.472 tamponi processati e che determina un indice di positivita' al 6,7%. Stabili i decessi a 460. I guariti sono 21.673 mentre gli attuali positivi crescono di 1.548 unita', attestandosi a 562.856. Intanto per la prima volta dopo giorni si riduce il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari: 28.424. Balzo delle terapie intensive con 3.620 ricoverati complessivi (+32), e 260 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 530.812 persone. Ieri i positivi erano stati 21.267. Sono invece 460 le vittime in un giorno (lo stesso numero di ieri). Anche oggi la regione con il maggior numero di nuovi casi e' la Lombardia (5.046), davanti a Piemonte (2.582), Emilia Romagna (2.070), Campania (2.068), Lazio (2.055) e Puglia (2.033). I casi totali salgono a 3.464.543. I dimessi/guariti di oggi sono 21.673, per un totale di 2.794.888, mentre gli attualmente positivi sono diventati 562.856 (+1.548). I pazienti in isolamento domiciliare sono 530.812, con un aumento di 1.530 unita' rispetto a ieri..

Sono 5.046 i nuovi positivi in Lombardia a fronte di 59.696 tamponi effettuati (8,4%). I guariti/dimessi sono 3.040 per un totale complessivo di 580.733 di cui 6.025 dimessi e 574.708 guariti: stabili i ricoveri in terapia intensiva a 845 (0). In calo invece i ricoverati non in terapia intensiva: 7.132 (-46). I decessi arrivano a un totale complessivo di 30.185 (+100). I nuovi casi per provincia: Milano: 1.325 di cui 524 a Milano citta'; Bergamo: 388; Brescia: 623; Como: 421; Cremona: 169; Lecco: 197; Lodi: 98; Mantova: 354; Monza e Brianza: 444; Pavia: 316; Sondrio: 106; Varese: 495. .

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 324.394 casi di positività, 2.070 in più rispetto a ieri, su un totale di 34.925 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,9%. Purtroppo, si registrano 58 nuovi decessi.

Numeri simili a quelli di ieri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, sono stati rilevati 621 nuovi contagi con 3.162 tamponi testati nel percorso nuove diagnosi. Ieri i casi erano 632 con 3.250 test. Il servizio Sanita' della Regione comunica che sono stati testati 5.697 tamponi: 3.162 nel percorso nuove diagnosi (2.182 tamponi molecolari e 980 nello screening con percorso antigenico) e 2.535 nel percorso guariti..

Scende in Umbria il numero dei morti per il Covid riscontrato giornalmente, due nell'ultimo giorno. Nello stesso arco di tempo sono stati accertati 225 nuovi positivi e 362 guariti, con 5.244 attualmente positivi, 139 in meno di ieri. Sono stati analizzati 3.485 tamponi e 2.567 test antigenici. Il tasso di positività è del 3,7 per cento sul totale (ieri era 2,3) e del 6,4 sui soli molecolari (ieri 4,5). Continua la discesa dei ricoverati in ospedale, ora 448, due meno di ieri, 66 dei quali (uno in meno) nelle terapie intensive.

In Toscana sono 1.518 i nuovi casi di positività al Covid (1.452 confermati con tampone molecolare e 66 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 187.273 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 155.313 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 16.101 tamponi molecolari e 8.638 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,1% è risultato positivo. Sono invece 10.923 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 13,9% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 26.762, +0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.727 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 257 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 22 nuovi decessi: 16 uomini e 6 donne con un'età media di 81,5 anni..

Sono 1.861 i nuovi casi di Covid registrati in Veneto nelle ultime 24, con un'incidenza del 4% su 45.633 tamponi fatti da ieri, 25 i nuovi decessi, per un totale di 10.467 vittime dall'inizio della pandemia. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi nel punto stampa. Gli attuali positivi sono 39.183, ancora in crescita (+55). Prosegue l'aumento dei ricoveri in ospedale, con 1.815 pazienti nei reparti non critici (+23) e 277 nelle terapie intensive (+10). .

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.649 tamponi molecolari sono stati rilevati 561 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,93%. Sono inoltre 3.177 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 281 casi (8,84%). I decessi registrati sono 13; i ricoveri nelle terapie intensive calano a 78 mentre quelli in altri reparti risultano essere 645.

In Piemonte ieri 2.582 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 342 dopo test antigenico), pari al 10,5% dei 24.575 tamponi eseguiti, di cui 15.334 antigenici. Dei 2.582 nuovi casi, gli asintomatici sono 944 (36,6%). I casi sono 512 din screening, 1.350 contatti di caso, 720 con indagine in corso, 40 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 143 in ambito scolastico e 2.399 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 301.349. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.258 I tamponi diagnostici finora processati sono 3.591.042 (+24.575 rispetto a ieri), di cui 1.320.375 risultati negativi. Sono 40 i decessi.

Nessun decesso e 61 nuovi contagi da Covid 19 in Valle d'Aosta che portano il totale complessivo dei pazienti positivi al coronavirus da inizio epidemia a 8816. I casi positivi attuali sono 649, + 22 rispetto a ieri, di cui 28 ricoverati in ospedale, cinque in terapia intensiva, e 616 in isolamento domiciliare. .

Nessun decesso per Covid in Trentino. Diminuisce ulteriormente la pressione negli ospedali che al momento registrano 248 pazienti Covid, di cui 45 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Le dimissioni dall'ospedale ieri sono state 22; i nuovi ingressi invece si sono fermati a 15. Sono 177 i nuovi contagi, sono 61 i nuovi casi risultati positivi al molecolare (su 1.350 test) ai quali si affiancano altri 116 positivi all'antigenico (su 1.491 test).

In Alto Adige sono 137 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 10.500 tamponi processati. Una persona e' deceduta a seguito del coronavirus nelle ultime 24 ore facendo salire a 1.108 il totale dei decessi dall'11 marzo 2020, il giorno del primo decesso riconducibile al coronavirus in provincia di Bolzano. Le nuove positivita' sono 55 su 1.064 tamponi molecolari esaminati e 82 su 9.436 test antigenici effettuati. Su 203.573 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.256 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 24.100. Resta sempre molto forte la pressione sugli ospedali.

La Liguria registra 494 nuovi contagi da covid e altre 10 vittime, di età compresa tra i 75 e i 94 anni. Si riduce di 6 il numero dei ricoverati totali, 654, delle quali sono 65 quelle in terapia intensiva. I nuovi casi sono emersi dopo 4.694 tamponi molecolari e 3.027 test antigenici rapidi, con un tasso di positività dei positivi dunque del 6,4% sui test effettuati. Sale di 179 a 6.761 il numero totale dei positivi.

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (-489) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 38 mila test, si registrano 2.055 casi positivi (+346), 33 i decessi (+3) e +1.752 i guariti. Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e' a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale e' al 5%. I casi a Roma citta' sono a quota 900. .

Sono complessivamente 63541 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 310 nuovi casi (di eta' compresa tra 1 e 95 anni).I decessi sono 15. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10487 (-164 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 865675 tamponi molecolari (+4993 rispetto a ieri) e 345218 test antigenici (+4471 rispetto a ieri). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 3.3 per cento. 621 pazienti (-14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva.

In Puglia si sono registrati 12807 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 2.033 casi positivi: 858 in provincia di Bari, 153 in provincia di Brindisi, 144 nella provincia BAT, 366 in provincia di Foggia, 152 in provincia di Lecce, 350 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 37 decessi.

Non si registra nessun nuovo decesso, nelle ultime 24 ore, tra pazienti Covid in Basilicata. Lo fa sapere la task force regionale, che segnala anche 110 nuovi contagi emersi dai 1.169 tamponi molecolari processati ieri. Risultano guariti 50 residenti in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.334, di cui 4.163 in isolamento domiciliare. Sono 13.504 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 416 quelle decedute.

Sono 2.068 i nuovi casi di Covid segnalati in Campania, di cui 703 sintomatici (il 34%). I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 20.766. La percentuale dei positivi sui tamponi si attesta oggi al 10%. I deceduti sono 62 (di cui 34 nelle ultime 48 ore) e i guariti 2.814. Dall'inizio dell'emergenza Covid ad oggi ci sono stati in Campania 5.116 decessi per Covid, mentre sono 223.924 le persone guarite. I ricoverati in terapia intensiva sono 184, cinque piu' di ieri, su 656 posti letto disponibili, mentre in degenza sono ricoverati 1.576 pazienti, undici meno di ieri, su 3.160 posti disponibili.

In Calabria le persone risultate positive al Coronavirus sono 44.824 (+475 rispetto a ieri), quelle negative 567.604. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute, che fanno inoltre registrare +1 terapie intensive, +128 guariti/dimessi e 4 morti.

In Sicilia si conferma anche oggi la lieve flessione dei contagi Covid. Sono 765 i nuovi positivi su 25.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 2.9%, in diminuzione rispetto a ieri. Le vittime sono state 22 e portano il totale a 4.493. Il numero degli attuali positivi è di 16.387 con 102 casi in meno; i guariti sono 845. In lieve calo anche i ricoveri ospedalieri: sono 931, 4 in meno rispetto a ieri, 119 dei quali in terapia intensiva 119, due in meno.

Sono 43.941 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 211 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 943.882 tamponi, per un incremento complessivo di 3.546 test rispetto al dato precedente. Si registra un nuovo decesso (1.219 in tutto).

Vaccini Covid in Lombardia, si continua a discutere

Continuano le discussioni sulla campagna vaccinale che in Lombardia ha avuto più di un problema. "Oggi - ha denunciato il sindaco di Iseo, il medico di base Marco Ghitti - per un problema di convocazioni abbiamo avuto solo 120 persone

da vaccinare su un potenziale di 800. Domani invece sono convocate solo 119 persone. Così non può andare. È assurdo". "La sanità lombarda - ha aggiunto il primo cittadino - è sempre stata un'eccellenza. Ma ora, è proprio il caso di dirlo, è saltata in aria"."E' assolutamente vero che qualcosa non funziona" ha ammessoGuido Bertolaso. "Sono stato il primo a criticarlo, ma io - ha aggiunto - sono qui a vaccinare, non a sistemare la parte informatica della Regione Lombardia. Quando questa parte informatica lavorerà perfettamente, qui vaccineremo più velocemente che nel resto d'Europa". Oggi, però, l'ex capo della Protezione Civile ha cercato di smussare un po' parlando di "caos calmo e contenuto". E ha accennato ad un'accelerazione dei tempi vaccinando con Astrazeneca anche gli over 80. Una polemica è scoppiata a Como, dove l'area di Muggiò individuata come hub vaccinale è stata definita da Bertolaso "uno schifo". L'ex capo della Protezione civile è stato inoltre attaccato a Codogno da un isolato contestatore che gli ha chiesto di dimettersi. Secondo la vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, "dopo Pasqua, nei giorni immediatamente successivi alle festività, sarà completata la campagna vaccinale alla popolazione over 80". "Le somministrazioni agli over 80 - ha spiegato - stanno proseguendo celermente, tanto che abbiamo utilizzato il 96% del vaccino Pfizer a nostra disposizione, ben oltre le scorte". Per accelerare la campagna vaccinale non mancano le iniziative di istituzioni e privati.

