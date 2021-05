Milano - Nuova mappa dell'Italia. Da oggi, lunedì 10 maggio, il nostro Paese è quasi tutto in giallo. Solo 3 regioni si trovano in zona arancione: Sardegna, Valle d'Aosta e Sicilia. L’ultimo monitoraggio Iss sul Covid fotografa, infatti, una situazione in netto miglioramento, anche se dobbiamo fare ancora molta attenzione perché non siamo fuori pericolo. Per questo, dicono gli esperti della Cabina di regia e dell’Iss, a differenza di quanto sta avvenendo in altri Paesi, come Israele, Regno Unito e Spagna, da noi non è ancora il momento per allentare le restrizioni. Anche se il premier Mario Draghi e il suo governo sembrano intenzionati a spingere l’acceleratore sulle riaperture, e rivedere il coprifuoco. Tornando ai dati, è comunque calata ancora l’incidenza, che è arrivata a 127 contagi ogni 100mila abitanti, contro i 146 della settimana scorsa. Nel periodo 14-27 aprile 2021, invece, è risalto lievemente l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,89 (range 0,85– 0,91). In miglioramento anche il rischio, con nessuna Regione a rischio alto, 6 moderato e 15 basso. E' sceso a 5 anche il numero di Regioni che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva o aree mediche sopra la soglia critica.

Covid, bollettino del 9 maggio Italia e Lombardia

Covid, Sileri: "Via le mascherine all'aperto con 30 milioni di vaccinati"

Bollettino Covid Italia 10 maggio/ PDF

Domenica, in Italia, sono stati registrati 8.292 nuovi casi di Coronavirus e 139 morti. I tamponi sono stati circa 230mila, per un tasso di positività del 3,6%. Le terapie intensive sono state 19 in meno ( ieri - 42) con 103 ingressi del giorno (ieri 110) e ora sono in tutto 2.192, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 379 unita' (ieri 532), 15.420 in tutto. Qui pubblicheremo i dati del bollettino odierno e il pdf.

Bollettino Covid Lombardia 10 maggio / Tabella

Domenica, con 52.497 tamponi eseguiti è stato di 1.584 il numero di positivi registrati in Lombardia, una percentuale del 3%. E' sceso il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono stati 490 (uno meno di ieri) e negli altri reparti 2.850, in diminuzione di 118. Sono invece stati 43 i decessi, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.149. Intanto, la Lombardia resta in zona gialla e pensa alla ripartenza. In tal senso, allentare il coprifuoco è importante, ma lo slittamento di un'ora o di due ore solo in parte riuscirebbe a dare una decisa spinta alla ripresa economica delle attività. È quanto sostiene l'analisi su base mensile dell'Ufficio Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza focalizzata sulle attività di somministrazione. Con le regole di questi giorni della zona gialla 'rafforzat'», spostare il coprifuoco alle 23 consentirebbe a bar e ristoranti una limitata crescita deiricavi: 18,6 milioni di euro. Un pò meglio lo spostamento delcoprifuoco alle 24 con un recupero di 33,6 milioni di euro. Eppure tra gli esperti c'è chi pensa che l'Italia abbia riaperto troppo presto. Intanto, procede la campagna vaccinale. Da oggi sono aperte le vaccinazioni per la fascia di età 50-59 anni. Qui pubblicheremo i dati del bollettiino e la tabella con i numeri dalle povince.

I dati delle regioni d'Italia

Nelle ultime 24 ore, nelle Marche sono stati individuati 57 nuovi casi di ' Covid-19', il 10,7% rispetto ai soli 535 tamponi, molecolari e antigenici, processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi. Il rapporto positivi-test effettuati e' in frenata: il giorno precedente era stato del 12%, con 250 nuovi casi su 2.082 tamponi. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi pandemica e' salito cosi' a 99.794.

In Toscana sono 481 i nuovi casi di Covid (472 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 233.730 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 210.180 (89,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.690 tamponi molecolari e 1.818 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,6% è risultato positivo. Sono invece 4.130 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'11,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 17.148, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.311 (15 in più rispetto a ieri), di cui 205 in terapia intensiva (7 in meno). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 14 uomini e 6 donne, con un'età media di 78,5 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. L'età media dei 481 nuovi positivi odierni è di 39 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 28% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

Dati Covid tra i piu' bassi degli ultimi mesi in Veneto, dove si registrano rispetto a ieri solo 247 nuovi contagi e 2 decessi. "E' un numero molto basso" ha commentato Luca Zaia, ricordando tuttavia che i numeri di inizio settimana non hanno grande attendibilita', data la ridotta attivita' di tracciamento nel weekend. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati infatti 9.800 tamponi, sui quali la percentuale di positivi e' del 2,5%. Gli infetti dall'inizio dell'epidemia salgono a 417.727, le vittime a 11.425. Negli ospedali scende ancora il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid: sono complessivamente 1.171 (-3), di cui 1.018 (-3) nei normali reparti medici. Invariato il dato delle terapie intensive, 153. I soggetti positivi e in isolamento domiciliare sono 19.036 (-10).

Sono complessivamente 72.570 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 54 nuovi casi (di eta' compresa tra 9 mesi e 73 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 1 in provincia dell'Aquila e 9 in provincia di Chieti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2438 (si tratta di un 64enne della provincia dell'Aquila). Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 62.280 dimessi/guariti (+148 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 7852 (-95 rispetto a ieri). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 3.9 per cento. 278 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 29 (+1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 7545 (-103 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata (da oggi zona gialla) negli ultimi due giorni sono stati analizzati 1.891 tamponi molecolari: 129 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 126 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri quattro decessi con il totale delle vittime lucane salito quindi a 531. Sono 141 le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo dieci in terapia intensiva, sei all'ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 226 nuove guarigioni (in totale 18.180), il numero dei lucani attualmente positivi è di 5.716 (5.575 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 335.430 tamponi molecolari, 307.813 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 193.861 persone.

Oggi in Puglia, a fronte di 4.769 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 247 casi positivi: 32 in provincia di Bari, 18 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 47 in provincia di Foggia, 136 in provincia di Lecce, uno in provincia di Taranto, un caso di residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati, inoltre, registrati 25 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, uno in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.322.283 test, 193.345 sono i pazienti guariti e 43.461 sono i casi attualmente positivi.

Nessun morto per il Covid nell'ultimo giorno in Umbria dove - in base a quanto riporta il sito della Regione - le vittime rimangono 1.370 dall'inizio della pandemia. Sono stati registrati invece 18 nuovi positivi e 45 guariti, con gli attualmente positivi ora 2.556, 27 in meno di domenica. Analizzati 591 tamponi e 545 test antigenici. Il tasso di positività e dell'1,58 per cento sul totale (2,27 lo stesso giorno della scorsa settimana) e del 3 per cento sui soli molecolari (era 5,9). In leggera risalita i ricoverati nei reparti ordinari, 163, sette più di ieri, 20 dei quali, uno in meno, nelle terapie intensive.