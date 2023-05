Palio di Legnano 2023, i biglietti? Verso il tutto esaurito

Legnano (Milano), 25 maggio 2023 - La Fondazione Palio ha comunicato, nel corso della presentazione del Peso svoltasi nella mattinata di mercoledì 24 maggio, che tutti i biglietti della tribuna coperta sono andati esauriti. Biglietti “sold-out” anche nella tribuna Distinti lato Via Piacenza (quelli della Curva Nord, per intenderci), mentre resta ancora una disponibilità limitata per i Distinti Via Puccini (la tribuna sul lato opposto di quella coperta, i vecchi “popolari”) e sul tribunone di Via Palermo. Biglietti invece ancora disponibili infine per il prato.

In tutto questo ha giocato un ruolo importante la perdita di circa 800 posti per motivi di sicurezza. Sono infatti stati tagliati quelli del parterre, sotto la tribuna coperta, da sempre molto ambiti da molti contradaioli, vista la loro vicinanza dalla pista e soprattutto dalla mossa. In totale i posti a disposizione per il pubblico dovrebbero essere poco più di 8.000 che risultano pochi rispetto ad alcuni anni fà, quando al Mari c'erano non meno di 10.000 spettatori