Aviaria sul lago d’Iseo, è emergenza: gli esami confermano i sospetti

Un gabbiano

Iseo (Brescia), 23 marzo 2023 – Emergenza aviaria sul lago d’Iseo. La conferma arriva da Ats Brescia, dopo che nei primi giorni di marzo erano stati trovati gabbiani morti nei comuni di Iseo, compresa la frazione di Clusane e Sarnico.

l ritrovamenti

Diversi esemplari sono stati ritrovati al lido Sassabaneck e sulla spiaggetta pubblica di via per Rovato, ma anche di fronte al supermercato Italmark di via Rome, dove alcune persone portano cibo a piccioni e gabbiani, richiamandone centinaia.

Gli esami effettuati hanno confermato la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (Hpai), mentre sono in corso verifiche sul corpo di un altro gabbiano rinvenuto a Sulzano.

I controlli

Ats ha disposto controlli negli allevamenti intensivi di pollame che si trovano entro tre chilometri dai luoghi di rinvenimento dei cadaveri, con cadenza settimanale. Più in dettaglio è stato imposto il divieto di allevare pollame all’aperto per le aziende, mentre ai privati è richiesto di usare acqua non proveniente da serbatoi esposti agli uccelli selvatici. Meglio tenere gli animali al chiuso e se non possibile recintare l’area aperta, coprendola.