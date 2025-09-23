Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

I dispetti della natura
I limiti di velocità a seconda delle tipologia di strada e cosa si rischia come multa e taglio dei punti patenti a non rispettarli

Milano, 8 settembre 2025 –    Ecco dove saranno da martedì 23 a domenica 28 settembre i controlli della velocità sua strade e autostrade lombarde con autovelox mobili  eseguiti dalla Polizia Stradale.

Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti  è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza. Basta dire che l’eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti.

Polizia stradale

La Polizia di Stato ha reso noto le autostrade e strade statali, provinciali e comunali  della Lombardia dove in questa settimana, saranno operativi gli strumenti di controllo della velocità. In autostrada è sempre in funzione il sistema Tutor che registra la velocità media mentre sulle strade ai dispositivi mobili si aggiungono gli autovelox fissi gestiti, soprattutto, dai Comuni.  La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

  • Autovelox 104/C
  • Autovelox 105
  • Autovelox 106
  • Telelaser
  • Telelaser Trucam

Le nuove regole

Dal 12  giugno 2025 i dispositivi possono essere installati solo in tratti di strada dove è dimostrabile un rischio reale per la sicurezza e un’alto numero di incidenti, sulla base di dati quinquennali. Lo scopo è evitare un uso eccessivo a scopo puramente sanzionatorio e in contemporanea posizionare i controlli delle velocità in punti particolarmente pericolosi.  Le installazioni fisse devono essere autorizzate dalla Prefettura, che valuterà le caratteristiche del tratto stradale, la relazione tecnica e la necessità effettiva del controllo. Ogni postazione deve essere annunciata a da un cartello ben visibile, posto a una distanza minima: 200 metri per le strade extraurbane, 75 metri per quelle urbane.

AUTOVELOX POLIZIA-2-2
Ecco dove e quando saranno attivi i controlli della velocità in Lombardia

L’invito

L'invito è di rispettare sempre i limiti di velocità per la vostra e altrui incolumità indipendentemente dalla presenza o meno degli autovelox.

Ma quali sono i limiti  di velocità e le sanzioni pecuniarie e in termini di punti patente attualmente in vigore?

I limiti di velocità

  • Autostrade: 130 chilometri orari, scendono a 110 in caso di maltempo.
  • Strade extraurbane principali: 110 chilometri orari, scendono a 90 in caso di maltempo
  • Strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari
  • In città: il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.
POLSTRADA
Controlli notturni con l'autovelox

Le sanzioni

  • Fino a 10 chilometri orari in più rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro

  • Oltre 10 chilometri orari e fino a 40 chilometri orari  in più - sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;
  • Oltre 40 chilometri orari e non oltre i 60 chilometri orari - sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
  • Oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità – sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.
  • Le sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali.
I controlli in Lombardia

Martedì 23 settembre 2025

  • Autostrada A8 Milano-Varese (Varese)

Giovedì 25 settembre 2025

  • Strada Provinciale 233 Varesina (Varese)

Venerdì 26 settembre 2025

  • Autostrada A 7 Milano-Genova (Pavia)
  • Strada Provinciale 122 Francesca - Pontirolo (Bergamo)
  • Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)
  • Strada Comunale Via Vignazzola MB a Meda-

Sabato 27 settembre 2025

  • Autostrada A  21 To-Al-Pc-Bs (Cremona)
  • Strada Statale  629 del Lago di Monate (Varese)
  • Strada Provinciale  671 della Valle Seriana (Bergamo)
  • Strada Provinciale  671 della Valle Seriana (Bergamo)
