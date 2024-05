Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli da lunedì 20 a sabato 25 maggio

Milano, 20 maggio 2024 – Ecco dove saranno i controlli della velocità da lunedì 20 a sabato 25 maggio in Lombardia. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Come sempre però vale la regola della prudenza al volante e del rispetto dei limiti di velocità indipendentemente dalla presenza di controlli.

Ricordatevi anche che per essere in regola dovete avere gomme estive o pneumatici 4 stagione. Il termine per l’utilizzo delle gomme invernali è scaduto lo scorso 15 maggio.

Lunedì 20 maggio 2024

Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia

Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Martedì 21 maggio 2024

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga (Lecco)

Mercoledì 22 maggio 2024

Strada Statale 340 Regina (Como)

Strada Comunale via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Giovedì 23 maggio 2024

Autostrada A8 Milano-Varese

Sabato 25 maggio 2024