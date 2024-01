Autovelox in Lombardia, ecco dove e quando saranno nella settimana dal 15 al 21 gennaio 2024

Milano, 15 gennaio 2024 – Come tutte le settimane la Polizia di Stato della Lombardia ha reso noto quando e dove saranno operative le postazioni mobili per il controllo del rispetto dei limiti di velocità. La raccomandazione è però quella di rispettare i limiti indipendentemente dalla presenza o meno di postazioni mobili o di autovelox fissi.

Autovelox fissi sempre più nel mirino di Fleximan o dei suoi emuli. L’ultimo episodio in Lombardia la scorsa settimana a Martignana di Po, dove sull’Asolana un autovelox non ha resistito più di 24 ore. Nottetempo una o più persone si sono accanite contro il palo che lo sosteneva, segandolo alla base. Qualche prima fa a San Daniele Po l’autovelox è stato travolto e abbattuto. Sulla Paullese in prossimità di cascina Gallotta di Sopra l’autovelox attaccato a un palo è stato disattivato e portato via. Messo messo fuori uso anche il rilevatore sulla strada Serenissima in prossimità di Soncino. Altro autovelox caduto in servizio è quello fisso di Madignano, messo sulla Paullese.

Ecco dove saranno gli autovelox nella settimana da lunedì 15 a domenica 21 gennaio 2024.

Lunedì 15 gennaio 2024

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana Bergamo

Strada Comunale a Meda - Via Vignazzola Bergamo

Mercoledì 17 gennaio 2024

Autostrada 04 Torino-Trieste , Milano

Autostrada 07 Milano-Genova ,Pavia

Autostrada 35 Milano-Brescia ,Brescia

Strada Statale 9 via Emilia Lodi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana, Bergamo

Giovedì 18 gennaio 2024

Autostrada A 9 Lainate-Chiasso, Como

Strada Statale 639 dei laghi di Pusiano e Garlate, Lecco

Venerdì 19 gennaio 2024

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio, Bergamo

Strada Comunale a /Meda - Via Vignazzola, Monza e Brianza

Sabato 20 gennaio 2024

Autostrada A 07 Milano-Genova, Pavia

Strada Statale 9 via Emilia, Lodi

Domenica 21 gennaio 2024