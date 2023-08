Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono da lunedì 7 a domenica 13 agosto

Milano, 7 agosto 2023 – Come ogni settimana la Polizia di Stato comunica le postazioni mobili di controllo ella velocità che vanno ad aggiungersi alle fisse e ai tutor in autostrada. A maggior ragione in questi giorni con possibili picchi nel traffico stradale, vale la raccomandazione di rispettare sempre i limiti di velocità, indipendentemente dalla paura di essere multati. Una guida rispettosa dei limiti di velocità riduce sensibilmente la possibilità di incidente che mettano in pericolo la vostra e l’altrui incolumità.

Lunedì 7 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga a Lecco

Strada Statale via Emilia a Lodi

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Strada Provinciale 3 della Elvetia a Varese

Martedì 8 agosto2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga a Lecco

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Strada Comunale Via Catalani a Giussano (Monza e Brianza)

Mercoledì 9 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana

Strada Comunale a Seregno (Monza e Brianza)

Giovedì 10 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga

Strada Statale 629 del Lago di Monate

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Venerdì 11 agosto 2023

Autostrada A 4 Torino-Trieste a Milano

Strada Statale 36 del lago di Come e dello Spluga

Strada Provinciale 142 Boltiere - Pontirolo - Treviglio

Strada Provinciale 235 di Orzinuovi

Strada Comunale Via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Sabato 12 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Trieste a Milano

Autostrada A7 Milano-Genova a Pavia

Domenica 13 agosto 2023

Autostrada A4 Torino-Triestea Milano

Strada Provinciale 122 Francesca – Pontirolo

Da lunedì 7 agosto 2023 a domenica 13 agosto 2023