Autovelox in Lombardia, ecco dove saranno i controlli da lunedì 3 a sabato 8 giugno

Milano, 3 giugno 2024 – Ecco dove saranno i controlli della velocità da lunedì 3 giugno a sabato 8 giugno in Lombardia. A comunicarlo è la Polizia di Stato. Come sempre però vale la regola della prudenza al volante e del rispetto dei limiti di velocità indipendentemente dalla presenza di controlli. E soprattutto non dimenticatevi delle postazioni fisse gestite dai Comuni sparse un ogni angolo della regione.

La rivoluzione autovelox

Novita sull’uso e il posizionamento deicontrolli sulla velocità. Per collocare gli autovelox nelle strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere, urbane ciclabili, locali urbane ed extraurbane, itinerari ciclopedonali urbani ed extraurbani devono ricorrere requisiti come: elevato livello di incidentalità; documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata. Lo prevede l'allegato pubblicato Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale che disciplina le modalità' di collocazione degli autovelox. Su strade urbane di scorrimento, la postazione mobile può essere collocata esclusivamente se il limite massimo di velocità consentito è pari a quello generalizzato proprio del corrispondente tipo di strada, comunque non inferiore a 50 km/h; è consentita l'installazione in tratti con limite di velocità inferiore a quello massimo generalizzato, indicato attraverso la specifica segnaletica verticale, solo quando sussistono criticità di tracciato plano-altimetrico o di dimensioni della piattaforma stradale o condizioni di significativa incidentalità, ed esclusivamente quando tale limite di velocità sia esteso ad un tratto di almeno 400 metri. Deve intercorrere una distanza di almeno 1 km tra il segnale che impone il limite di velocità e la collocazione del dispositivo. La distanza minima tra due diversi dispositivi, sul medesimo tratto di strada urbana di scorrimento deve essere pari almeno a 1000 metri, che diventano 500 sulle strade urbane di quartiere e locali.

Ecco dove saranno questa settimana i controlli “speciali” in Lombardia

Lunedì 3 giugno 2024

Strada Provinciale 671 della Valle Seriana (Bergamo)

Strada Comunale, via Vignazzola a Meda (Monza e Brianza)

Mercoledì 5 giugno 2024

Strada Statale340 Regina (Como)

Strada Statale 9 via Emilia (Lodi)

Giovedì 6 giugno 2024

Autostrada A4 Torino-Trieste (Milano)

Autostrada A07 Milano-Genova (Pavia)

Strada Statale 629 del Lago di Monate (Varese)

Sabato 8 giugno 2024