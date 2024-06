Mille multe al giorno. Metà non pagate

In cinquanta giorni l’ultimo dispositivo di controllo della velocità, posizionato dalla Provincia lungo la strada 510 Sebina a Provaglio d’Iseo, all’entrata e uscita della galleria Montecognolo, ha elevato 5.928 contravvenzioni: circa 120 al giorno. Il record è stato di un’auto che viaggiava a 185 chilometri l’ora. I numeri, contenuti in un report della Provincia, non sono un’eccezione: nel 2023 (non sono quindi compresi i dati realtivi al nuovo Velocar di Provaglio d’Iseo), gli autovelox e i rilevatori di velocità sulle strade hanno fatto scattare 391.396 verbali, in media 1.072 al giorno, per un incasso teorico di 33.767.233,75 euro. I sistemi di controllo sono di due tipi: gli autovelox, che misurano la velocità nel momento del passaggio, e i rilevatori di velocità media, una sorta di tutor che copre un tratto di strada tra due portali. In totale, i rilevatori della Provincia sono 22, a cui si aggiungono 5 concessi in comodato ai Comuni e 84 telecamere semaforiche, 25 tutor e 338 altri dispositivi sparsi sul territorio.

Secondo la Provincia, la maggior parte delle sanzioni (l’87%) riguarda chi supera i limiti più alti: il 61% per chi viaggia oltre i 90 km/h e il 26% oltre i 110. Un dato che mette in discussione la critica ai limiti più bassi, come quello di 70 km/h nella galleria di Provaglio, determinato da ragioni tecniche di sicurezza stradale. Tra gli autovelox, i più attivi sono quelli di Roncadelle (68.626 multe) e Rodengo Saiano (60.869 sanzioni), con quasi 180 automobilisti indisciplinati al giorno. Segue Marone, con 40.058 contravvenzioni. Sui rilevatori di velocità media, il record spetta a Paderno Franciacorta, con 76.153 sanzioni in un anno, 9 all’ora. Seguono gli impianti di Rezzato (46.825 multe) e della Tangenziale Sud di Brescia (33.639 in totale). Le sanzioni non pagate sono molte: di media 6 su 10. Mi.Pr.