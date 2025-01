Città soffocate dalle auto, ogni milanese brucia una settimana l’anno nel traffico: la classifica in Lombardia

MILANO – Congestionati nel traffico: in media, nelle città lombarde si passano oltre 43 ore all’anno al volante, pari a una settimana lavorativa. Ci sono poi differenze anche molto rilevanti tra le singole città: a Milano, nel 2023, sono state 64 le ore trascorse nel traffico, contro le 25 di Cremona. Una costante, però, accomuna quasi tutte le città lombarde (e non solo): quasi ovunque, infatti, la situazione è peggiorata rispetto all’anno precedente. Lo rivela l’analisi dei dati contenuti nel nuovo rapporto di Inrix, azienda leader nell’analisi dei dati sui trasporti, che, con il Global Traffic Scorecard 2024, ha messo a confronto il congestionamento causato dalle automobili in più di 900 città. A livello internazionale, secondo il report le peggiori città sono Istanbul, New York, Chicago e Londra, tutti sopra le 100 ore. In Europa, la città dove con la congestione di traffico è Londra con 101 ore all’anno perse fermi in auto. Al secondo posto c’è Parigi con 97 ore, al terzo Roma, al quarto Varsavia con 70 ore perse.

Tra le città lombarde analizzate, Milano è al primo posto in regione, seconda in Italia, ventiquattresima nel mondo, con 64 ore perse, in crescita del 7% rispetto al 2022. Nella top ten delle città italiane ci sono anche Bergamo (50 ore perse, +6%) e Varese (49 ore, +7%). Seguono Lecco (44), Brescia (42 ore nel traffico all’anno), Lodi (39), Pavia (32), Cremona (25). Solo Pavia migliora, con un -6% di ore passate fermi nel traffico rispetto all’anno precedente, mentre Cremona resta stabile.

Tutte le altre sono in crescita, con Brescia al primo posto per incremento di ore passata in auto (o sui mezzi pubblici) tra le città lombarde analizzate nella classifica (+8%). In linea generale, il traffico è risultato in peggioramento nel 55% delle strade, con buona pace della qualità di vita, senza contare il surplus di inquinanti emessi che contaminano l’aria e la minore sicurezza stradale.

Pesa, sicuramente, il numero di mezzi privati, che vede l’Italia al primo posto in Europa con 694 veicoli ogni 1.000 abitanti, ben al di sopra della media Ue di 571. Secondo il rapporto di Legambiente, Ecosistema Urbano 2024, i centri urbani sono ormai grandi garage, per l’alto numero di auto usate per spostamenti anche di pochi chilometri. In Lombardia, c’è una media di 62,6 auto ogni 100 abitanti, con punte di 68 a Varese, 67 a Monza, 66 a Mantova; solo Milano, Lodi e Pavia sono sotto la media.