ATTIVA DAL 2012

L’Area C è stata attivata il 16 gennaio 2012 nella Ztl Cerchia dei Bastioni. La tassa d’ingresso (congestion charge) per le auto introdotta dal sindaco Pisapia (prima 5 euro, da oggi 7,5 euro) aveva sostituito l’Ecopass, la pollution charge (il pedaggio variabile in base alle emissioni inquinanti dei veicoli) approvata dalla sindaca Moratti