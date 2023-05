Alluvione in Romagna: rinforzi anche da Brescia

Da Brescia, oltre alle squadre dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia col loro mezzo anfibio e altri supporti, continuano ad arrivare aiuti nella Romagna devastata dalle alluvioni. Due Squadre specializzate nel Soccorso Fluviale della Provincia di Brescia (GC Palazzolo e AVPC Paracadutisti Calcinato) stanno operando insieme da un paio di giorni sul territorio Emiliano. Solo ieri sono stati ben 114 gli interventi di Recupero di persone e lo sforzo si è sviluppato in ben 17 ore di servizio ininterrotto! Le squadre hanno lavorato in sinergia co I VVF intervenuti e un Gruppo di Soccorso Fluviale di Roma. “Le due Squadre di Soccorso fluviale continuano la loro opera in zona Sant'Agata sul Santerno a Ravenna – dice Enrico Musesti, responsabile del Coordinamento Volontari della Protezione Civile CCV di Brescia - Anzi, la COR ha richiesto un rafforzamento del personale impegnato in queste operazioni. Stasera due tecnici del Gruppo Paracadutisti di Calcinato partiranno per rinforzare le squadre di Soccorso. Nel frattempo sono in pronta partenza altri Gruppi”