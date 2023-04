Allerta meteo per vento e grandine, maltempo in Lombardia: “Ha già provocato una valanga”

Per tutta la giornata di venerdì 14 aprile la Protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla per il rischio di violenti temporali, forte vento, grandine e trombe d’aria. L’allarme vige in sette regione: Lombardia, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio e Umbria. La Coldiretti – la principale associazione di produttori agricoli – è preoccupata per i danni alle coltivazioni e ha rilevato che questa perturbazione ha già fatto “vittime e dispersi per valanga”.

Il maltempo ha già colpito a macchia di leopardo lungo la penisola, in particolare tra Emilia-Romagna e Liguria, distruggendo intere coltivazioni come mais, bietole, frutta (albicocche, pere, pesche) e ortaggi come zucchine e fave. La grandine ha provocato danni irreparabili e le piogge improvvise hanno prodotto frane e smottamenti in quanto i terreni seccati dall’attuale siccità non riescono ad assorbire l'acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento.

A Milano, le autorità cittadine raccomandano alla popolazione di non sostare sotto alberi, balconi o impalcature di cantieri. Il Comune ha consigliato anche, per quanto possibile, di parcheggiare le auto lontane dai viali alberati e mettere in sicurezza gli oggetti che potrebbero spostarsi o cadere a causa del forte vento.