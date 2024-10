Cosa fare domenica nel Pavese? C’è un cammino imperdibile sulla Via Francigena

Pavia, 23 ottobre 2024 – “Un cammino per tutti”: domenica i pavesi e gli amministratori percorreranno insieme il tratto di 12 chilometri della via Francigena che attraversa il capoluogo. Il percorso, che sarà affrontato anche se dovesse piovere, sarà l’occasione per raccogliere idee e suggerimenti destinati a migliorare il tragitto che presenta diverse criticità.

I pellegrini e, se lo vorranno anche i loro cani, si ritroveranno alle 9,45 in piazzale Ghinaglia per raggiungere con una navetta l’osteria Maltrainsema. Da lì il gruppo si muoverà alle 10, quindi si fermerà al Lido per un rinfresco e ripartirà per raggiungere la chiesa di San Lazzaro nella zona est della città, che sarà eccezionalmente aperta per una visita. Il tragitto si concluderà in località Scarpone dove i “Gilda dei vagabondi” aspetteranno i camminatori per offrire loro un buffet sotto i gazebo che il Comune collocherà.

Dopo pranzo ci sarà un momento per discutere tutte le criticità riscontrate dai pellegrini lungo il tragitto, prima di prendere un autobus e tornare verso il centro. Ultimo appuntamento di un’intera domenica dedicata al percorso che da Canterbury conduce a Roma sarà alle 19 al Sottovento dove alla presenza dell’autore Valerio Barchi, si presenterà “Bona Via!”, il primo fumetto ad acquerelli sulla Francigena”.