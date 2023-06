Allerta alimentare, oggetti metallici in cheesecake, crumble e tofu spinaci

Milano, 6 giugno 2023 – Triplo richiamo del ministero della Salute per un possibile rischio fisico determinato dalla presenza di oggetti metallici all’interno di tre alimenti. Si tratta Cheesecake bianco e Crumble cacao da 140 grammi commercializzato dalla Granarolo e il Tofu Spinacia da 200 grammi di Biosapori srl.

Dolci

Cheesecake bianco e Crumble cacao da 140 grammi hanno scadenza il 6 luglio 2023 (lotto di produzione Y3143D). Secondo il ministero “all’interno di un unico vasetto, nella parte bianca yogurt, potrebbero essere presenti corpi estranei di origine metallica” e quindi la raccomandazione di non consumare il prodotto e di riconsegnarlo al punto vendita.

Tofu

Tofu Spinacia da 200 grammi commercializzato da Biosapori srl ha scadenza il 15 giugno 2023 (lotto di produzione 267). Il produttore è Taifun-Tofu Gmbh nello stabilimento di Freiburg Bebelstr e il motivo del richiamo, secondo il ministero, è la “possibile presenza di parti metalliche).

Il precedente

Solo ieri il ministero aveva richiamato alcune confezione di Vitello tonnato a rischio microbiologico per la possibile presenza di listeria monocytogenese e doppio richiamo da parte del ministero della Salute con tanto di invito a non consumarlo e a riportarlo al punto vendita.

I prodotti

Il primo richiamo riguarda le confezioni di Vitel Tonnè Viva la Mamma S12 da 180 grammi con scadenza 21 luglio 2023 (lotto L018314203) commercializzato da Piatti freschi Italia e prodotto nello stabilimento di via Vercelli 59 a Caresanablot in provincia di Novara. Il secondo richiamo è per Vitel Tonnè Il Buongustaio da 200 grammi con data di scadenza 28 giugno (lotto Lo17313903) distribuito da In’s e prodotto da Piatti freschi Italia nello stabilimento di via Vercelli 59 a Caresanablot in provincia di Novara.