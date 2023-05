Allarme caprioli nel Lodigiano: due animali investiti in un giorno

Lodi, 4 maggio 2023- Allarme fauna selvatica a Lodi, investiti due caprioli in una sola giornata. Negli ultimi giorni la polizia provinciale, guidata dal comandante Massimiliano Castellone e le guardie del servizio volontario della Provincia, a volte insieme ai vigili del fuoco, hanno dovuto fronteggiare diversi interventi

. In ogni caso si è trattato di soccorrere caprioli in difficoltà o di rimuovere le carcasse di quelli senza vita. Soltanto il 4 maggio 2023, per esempio, sono stati investiti due esemplari: uno a Borgo San Giovanni, lungo la provinciale verso Sant’Angelo Lodigiano e l’altro sulla via Emilia di Lodi, nella frazione Muzza Piacentina.

Di recente ci sono stati anche due interventi, sempre per caprioli, in un canale di Massalengo dove tre esemplari, che in un caso sono finiti in trappola in coppia, sono scivolati in acqua. Le sponde in cemento del colatore hanno però impedito alle bestiole di salvarsi autonomamente, seppur sapessero nuotare. Sono quindi stati allertati la provinciale, le guardie volontarie e i vigili del fuoco. La guardia, visto l’aumento dei caprioli nel Lodigiano, resta quindi alta. Tutto per cercare di preservare il più possibile la fauna, ma di garantire anche la sicurezza stradale. Si invita a guidare con prudenza. Paola Arensi