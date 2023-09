Alessia Pifferi e l’omicidio della piccola Diana: “Ho sempre accudito mia figlia come fa una mamma esemplare”

Milano, 19 settembre 2023 – “Ho sempre accudito mia figlia come fa una mamma esemplare. La curavo, le facevo da mangiare, la portavo dal medico, insomma l'ho cresciuta sempre io come fanno tutte le mamme. Di professione ho sempre fatto la mamma, ho fatto anche la baby sitter e le pulizie. In una fase della mia vita ho lavorato come assistente alla poltrona di un dentista. Sono stata sposata e da sei anni sono separata”.

Alessia Pifferi e la piccola Diana

Alessia Pifferi si è presenta nell’aula del tribunale di Milano intorno alle 10 per essere ascoltata nel processo che la vede imputata di omicidio volontario pluriaggravato. E su sollecitazione del pm Francesco De Tommasi: “Ho partorito spontaneamente nel bagno della casa del mio compagno a Leffe. Non sapevo di essere incinta pensavo che i dolori di pancia fossero dovuti a una infiammazione del nervo sciatico. Il mio compagno l'ho conosciuto su meet e siamo subito partiti per le vacanze. Neanche il mio compagno si era accorto che ero incinta”.

La donna, 37 anni, è accusata di aver abbandonato per giorni sola nell’appartamento di via Parea, a Milano, la piccola Diana morta di stenti a soli 18 mesi di vita nel luglio 2022.

Alessia Pifferi è arrivata ora in aula.

In prima istanza sarà sentita a testimonianza una vicina di casa che nei giorni in cui la piccola Diana era nel monolocale di via Parea, sola, aveva più volte bussato alla porta per chiedere la restituzione di un caricabatteria, ma nessuno aveva risposto. La donna non si era però insospettita.

L’ex compagno

In precedenza era già stato ascoltato l’ex compagno di Alessia, un elettricista di Leffe, che aveva conosciuto Pifferi su una chat di incontri nell'agosto 2020. “Veniva da me senza bimba, diceva che voleva respirare – ha detto Angelo D'Ambrosio, sentito come testimone dai giudici –. Quando è venuta a casa mia il 14 luglio Alessia mi ha detto che Diana era al mare con la sorella: siamo stati insieme fino al 20 luglio, e lei mi sembrava serena e tranquilla”.

"Alessia spesso diceva che preferiva venire da me senza la figlia perché così poteva respirare - ha spiegato - visto che stava con lei tutto il giorno e aveva bisogno di staccare. Io ero affezionato alla bambina, lei poteva portarla da me quando voleva ma diceva che l'avrebbero curata la baby sitter o la sorella”.

Articolo in aggiornamento...