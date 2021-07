Qualche giorno fa era accaduto al salame, ora tocca all'acqua. Sono state ritirate dal mercato alcune confezioni di acqua minerale Plose. L'avviso del richiamo è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute. Si evidenzia, si legge sul portale ministeriale, un possibile rischio microbiologico in alcuni lotti prodotti a luglio nello stabilimento Fonte Plose di Bressanone, in Alto Adige.

Questi i lotti ritirati e oggetto del richiamo:

Acqua Plose - Acqua minerale naturale 100 cl Plose, lotto di produzione del 21 luglio 2021 con scadenza alla stessa data nel 2023

Acqua Plose - Acqua minerale naturale 50 cl Plose, lotto di produzione del 21 luglio 2021 con scadenza nella stessa data nel 2023

Acqua Plose - Acqua minerale naturale 75 cl Plose, lotto di produzione del 21 luglio 2021 con scadenza nella stessa data nel 2023

Acqua Plose - Acqua minerale naturale 100 cl Plose, lotto di produzione del 14 luglio 2021 con scadenza nella stessa data nel 2023

Acqua Plose - Acqua minerale naturale 100 cl Plose, lotto di produzione del 13 luglio 2021 con scadenza nella stessa data nel 2023

Lo stop riguarda lotti di acqua confezionata in bottiglie di vetro da un litro, mezzo litro e 75 centilitri. La merce, si legge sempre sul sito del ministero della Salute, è considerata "non conforme", senza ulteriori specifiche. Ora dovranno essere allestiti cartelloni nei punti vendita in cui queste bottiglie sono state commercializzate, di modo che i consumatori che le hanno acquistate e che ancora le hanno in casa le possano restituire, chiedendo un rimborso.