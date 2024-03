Walcor è marchio storico d’Italia: dagli “sgranfignòn” dell’ex calciatore alle uova di cioccolato griffate

Cremona, 6 marzo 2024 – Walcor, storica azienda dolciaria cremonese nata giusto 70 anni fa, aderisce all’Associazione Marchi storici d’Italia. Lo fa a braccetto con un’altro brand fra i più noti nell’ambito della cioccolateria tricolore, Pernigotti. Le due imprese, infatti, sono entrambe sotto il controllo di JP Morgan.

L'ingresso dell'azienda; a destra, l'immagine celebrativa per i 70 anni

La storia

Walcor, che ancora oggi ha sede a Pozzaglio e Uniti, nel Cremonese, è nata nel 1954. Fu fondata da Walter Corsanini, ex calciatore. Appese le scarpe al chiodo, dopo aver giocato anche con la maglia della Roma, decise di entrare nel mondo dell’imprenditoria, dando vita a un marchio oggi conosciuto in tutto il mondo.

Partì aprendo un piccolo laboratorio in via Marmolada, a Cremona: qui vengono prodotti, da subito, gli sgranfignòn, tipici cioccolatini rotondi che avvolgono un cuore di ciliegia sotto spirito.

Nel 1980, quando in azienda entrano i fratelli Santini, nipoti di Corsanini – morto nel 1978 – la produzioni di sgranfignòn viene accantonata, a favore della realizzazione di uova di Pasqua, monete di cioccolato e figure natalizie.

Negli anni ‘90 vengono strette intese con note aziende nazionali e internazionali per “licenziare” dolci al cioccolato con sorprese firmate. Nascono linee dedicate a Sailor Moon, Spider Man e i Cavalieri dello Zodiaco.

L’espansione

Agli albori del nuovo secolo l’azienda si trasferisce nell’attuale stabilimento di Pozzaglio e Uniti: è un periodo di grande espansione, con la riorganizzazione della logistica e dello stoccaggio.

Nel 2023, dopo l’ingresso in società di JP Morgan, si procede a un restyling del marchio. Viene scelto un font vintage, in corsivo, in omaggio alla tradizione e alle buone (e dolci) cose di una volta, di cui Walcor vuole continuare a essere portabandiera. Quest’anno si taglia l’ultimo traguardo: Walcor compie 70 anni e si regala l’ingresso nell’Associazione Marchi storici d’Italia, oltre che un’immagine celebrativa scelta attraverso un concorso. Vince l’opera di Sofia Fresia.

Fra le collaborazioni di questi ultimi anni ci sono quelle con Fedez ed Elettra Lamborghini, che firma una linea di uova di Pasqua.