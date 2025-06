I primi 40 anni di Cieffe: investimenti in ricerca e welfare

Soncino (Cremona) – Cieffe, industria di Soncino che opera nel campo della moda facendo della sostenibilità la sua bandiera, compie 40 anni. E per questo importante anniversario mette sul piatto 1,7 milioni di euro da spendere in ricerca e sviluppo e dà una mano ai suoi dipendenti che hanno figli piccoli inserendo in busta paga 200 euro in più al mese come contributo spese per il primo anno di asilo. Per questo compleanno speciale l’azienda ha inaugurato una nuova area di 3.000 metri quadri che ha visto un investimento di sette milioni di euro che ospiterà alcuni progetti importanti come una palestra per i dipendenti, un bistrot dove trascorrere la pausa pranzo. Il Piano Welfare di Cieffe, inoltre, pone grande attenzione allo sviluppo di percorsi di potenziamento delle competenze personali dei dipendenti con corsi di formazione di lingua inglese e francese e training ad hoc su hard e soft skill.

“Il nuovo Piano Welfare rappresenta un progetto molto ambizioso per Cieffe, perché mette al centro le persone che ci aiutano ogni giorno a raggiungere significativi traguardi. Siamo particolarmente orgogliosi di poterlo varare in occasione del nostro quarantesimo anniversario”, sottolinea Marco Panzeri, ceo di Cieffe. In un anno caratterizzato da una contrazione generale del comparto lusso a livello globale, Cieffe ha chiuso il 2024 con un fatturato di gruppo di circa 52 milioni di euro. Sono state inserite 20 nuove figure professionali in dipartimenti strategici. Cieffe conta, oggi, su un team di 250 persone, di cui l’88% è rappresentato da donne.