Incidente a Vescovato: tampona un’auto, scende e cade al suolo a causa di un malore. Grave un 75enne

Vescovato (Cremona), 15 febbraio 2024 – Prima l’incidente in auto, poi il malore e il ricovero d’urgenza in ospedale.

Questa mattina un 75enne, mentre procedeva in auto sulla provinciale nei pressi di Vescovato, in provincia di Cremona, ha tamponato un'altra auto guidata da una 40enne. Sul momento le condizioni dei due occupanti non sono sembrate particolarmente serie, tanto che il 75enne è sceso autonomamente dal veicolo. Ma una volta in strada, si è sentito male e si è accasciato al suolo, in preda ad un arresto cardiocircolatorio.

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno subito iniziato le manovre di rianimazione e condotto in ospedale in codice rosso. La 40enne alla guida dell'altra auto ha riportato un trauma al collo ed alla schiena, motivo per cui è stata portata in ospedale in codice verde.