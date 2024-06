Frigo in vendita, lo truffano per 1.300 euro: come è stato ingannato un uomo di Casalmaggiore

Casalmaggiore (Cremona) – Pensava di ricevere i soldi per la vendita di un frigorifero, invece il denaro ce l’ha messo lui. Con la sua denuncia i carabinieri sono riusciti a risalire ai truffatori. Ma di soldi, neppure l’ombra. A marzo la vittima di una truffa si è presentata in caserma a Casalmaggiore. Ai militari ha raccontato di aver messo un annuncio su un sito online per vendere un frigorifero. Poco dopo era stato contattato da un sedicente acquirente. Quindi aveva stabilito il prezzo e la modalità di pagamento. Si sarebbe recato in filiale e lì avrebbe ricevuto un accredito sulla sua Postepay. Dalle Poste aveva così contattato l’acquirente, che aveva indicato il modo per ottenere il pagamento.

Peccato che questo sistema non solo non avrebbe accreditato soldi sul conto del venditore ma avrebbe fatto l’esatto contrario, cioè prelevato soldi dal suo conto per trasferirli su quello del truffatore. Di più. Perché il malvivente, non pago di aver ottenuto 650 euro, ha avvertito l’ignaro venditore che l’operazione non era andata a buon fine, chiedendogli di ripeterla. La vittima ha ottemperato e il truffatore si è ritrovato sul conto altri 650 euro. A quel punto, con il portafoglio gonfio, ha interrotto la telefonata.

Solo in quel momento alla vittima è venuto qualche dubbio, immediatamente fugato dalla visione del suo estratto conto dove, invece di ottenere i 650 euro del frigorifero, si è visto depauperato di 1.300 euro. I carabinieri hanno svolto una breve indagine e, grazie al numero di telefono e al conto corrente, hanno trovato i responsabili, un 32enne di Frosinone e un 34enne di Roma, che sono stati denunciati a piede libero.