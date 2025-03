Va in casa famiglia, gli occupano l’abitazione

A Noci Garioni, frazione di Corte de’ Frati, un settantaquattrenne è andato in una casa famiglia e ha lasciato la sua abitazione completamente arredata, chiusa. Dopo qualche giorno di sua assenza nell’abitazione si è insediata, forzando la serratura della porta, una famiglia di egiziani: padre, madre e tre figli minori. Qualcuno si è accorto di quanto stava accadendo e ha avvertito il vicesindaco del paese, Rosolino Azzali, che è anche amministratore di sostegno del proprietario dell’abitazione. Azzali ha chiamato immediatamente i carabinieri. Le forze dell’ordine sono andate nella frazione, hanno bussato alla porta e hanno constatato che dentro c’era la famiglia egiziana; hanno preso le loro generalità e hanno presentato un rapporto al giudice il quale, in base alla legge, è l’unico a poter ordinare lo sgombero dell’abitazione da parte degli abusivi. Al momento il magistrato non ha ancora preso il provvedimento necessario per restituire l’abitazione al legittimo proprietario e in paese si teme che i tempi si allunghino.

P.G.R.