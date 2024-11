Urta il guardrail ed esce di strada. Grave cinquantenne di Lodi. Ferita una coppia sulla Paullese

CREMA (Cremona)

Due gravi incidenti e una mega multa hanno caratterizzato la giornata di domenica. Un cinquantenne di Lodi, nella tarda serata di domenica, sulla vecchia Paullese, nella zona dove sorge la ditta Bomi, è uscito di strada alla guida della sua Volkswagen Golf. L’auto, a causa dell’eccessiva velocità, dopo aver urtato il guardrail, si è ribaltata ed è finita in un fosso asciutto a bordo strada. Il conducente è stato portato da un’ambulanza del Melegnano nell’ospedale di Lodi in codice rosso.

L’altro grave incidente è successo domenica pomeriggio poco prima delle 15 sulla Paullese, in territorio di Cappella Cantone, dove un’auto è uscita di strada con le due persone a bordo rimaste ferite. Un uomo di 49 anni, alla guida di una Lancia Musa che stava venendo verso Castelleone, ha perso il controllo della sua auto andando finire tra gli alberi che seguono la Paullese in quel punto. I due occupanti l’auto sono stati sistemati nelle ambulanze. Le condizioni della donna di 51 anni, che viaggiava accanto al conducente, sono state giudicate severe per cui è stata inviata nell’ospedale di Cremona dove al pronto soccorso è stata ricoverata in codice rosso. Anche l’uomo è stato portato a Cremona e ricevuto in codice giallo. Le sue condizioni non preoccupano.

Infine per un vailatese multa di 5000 euro e tre mesi di fermo per l’auto che stava guidando, una Citroen C1 regolarmente assicurata e regolarmente revisionata, per essere stato trovato alla guida dell’auto, intestata alla moglie, senza patente. È la sanzione comminata dal comandante della polizia locale di Vailate Fausto Tovo e dalla sua collega della polizia locale di Arzago a un quarantenne, italiano, fermato attorno alle 8,30 in via Dante per un controllo.

Pier Giorgio Ruggeri