Ufficio turistico: restyling e rilancio

Nuovo look per il front office turistico in Piazza d’Armi a Pizzighettone. Il Gruppo Volontari Mura ha avviato un profondo riadattamento degli spazi e non solo. In particolare sono stati coinvolti gli ambienti dell’ufficio turistico, i due musei locali – delle Arti e Mestieri e delle Prigioni – e la ex chiesetta dei carcerati: l’obiettivo resta rendere l’intera area di Piazza d’Armi ancor più funzionale e se possibile ospitale rispetto a quanto non sia già. Gli interventi si sono svolti per tutta la scorsa settimana, anche in vista dei prossimi appuntamenti in calendario che porteranno centinaia di turisti a Pizzighettone. I lavori effettuati rendono l’ufficio turistico un luogo dove poter promuovere eventi, itinerari, storia e tradizioni locali. D.R.