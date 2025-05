Attesi in cinquemila per partecipare alla sfilata Lgbtqia+

Parte alle 15.30 da piazza Garibaldi, attraversa le vie centrali e piazza del Duomo, approda in piazza Giovanni XXIII, si ferma al Campo di Marte, prosegue poi per le vie Crispi e Diaz e infine ritorna sui propri passi in piazza Garibaldi, dove si terrà la grande festa. È l’itinerario scelto dal Crema Pride che oggi attraverserà la città. Un evento che suscita grande curiosità, essendo il primo nella storia di questo genere di manifestazioni a interessare una città che non sia capoluogo di provincia. è previsto l’arrivo a Crema di un folto publico per assistere alla sfilata del popolo Lgbtqia+. La manifestazione si svolgerà lungo su un percorso blindato dalle forze dell’ordine. Sembra siano attese fino a cinquemila persone.