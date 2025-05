Perde il controllo e cade dalla moto. Sedicenne gravissimo in ospedale

È grave il sedicenne che ieri mattina è rimasto ferito in una caduta in moto in viale Concordia. Il ragazzo è ricoverato all’Ospedale Maggiore: non sarebbe in pericolo di vita. L’adolescente poco dopo le 11 stava percorrendo il viale in sella a una moto da cross quando – per cause al vaglio della Polizia locale intervenuta per i rilievi – ha perso l’equilibrio ed è finito a terra. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, che hanno lanciato l’allarme. Sul posto il personale del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse gravi, quindi è stato trasportato al Pronto soccorso in codice rosso. Per i rilievi in viale Concordia sono arrivati gli agenti della Municipale. Restano da chiarire le cause della caduta, forse una distrazione oppure un ostacolo inaspettato.