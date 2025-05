Spacciatori in fuga: cocaina ed eroina nella vecchia cascina

Spaccio nei luoghi abbandonati della campagna di Grumello Cremonese: i carabinieri di Pizzighettone giovedì, transitando lungo la sp48, avevano notato 4 persone sospette in prossimità di Cascina San Martino. Una volta avvicinatisi il quartetto è fuggito tra i campi. Nell’edificio i militari hanno trovato contenitori in plastica con quasi 74 grammi di cocaina e 13 di eroina. Inoltre un bilancino elettronico, materiale per confezionare dosi e un cellulare. I carabinieri di Soresina, l’altra notte, hanno invece fermato e denunciato un 38enne che in auto aveva una tronchese, un flessibile, un trapano e un piede di porco. D.R.