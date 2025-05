La polemica viaggia in treno: "Il diretto? Ce ne sono già sei"

CREMA (Cremona)La notizia del treno diretto per Milano con partenza da Crema alle 8.30 e quello di ritorno con partenza da Milano alle 19.50 non è una novità assoluta, ma un’aggiunta. Lo fa notare la consigliera comunale Ilaria Chiodo (nella foto) della lista civica Borghetti Sindaco, ingegnere gestionale che a Milano lavora e che spesso viaggia in treno. Perché di convogli diretti a Milano ce ne sono tre all’andata e altrettanti di ritorno. Ad annunciarla erano stati giovedì l’assessore regionale Franco Lucente e il sindaco Fabio Bergamaschi. "La tratta diretta presentata come l’introduzione di un’importante novità – afferma Chiodo – si aggiunge in realtà a quelle dirette già presenti nella fascia di prima mattina, che sono le seguenti: partenza alle 6:12 da Crema e arrivo alle 7:04 a Milano Lambrate in 52 minuti; partenza alle 6:52 da Crema e arrivo alle 7:44 a Milano Lambrate, 52 minuti; partenza alle 7:20 da Crema e arrivo alle 08:01 a Milano Lambrate (41 minuti)".Quindi nessuna rivoluzione nei trasporti per e da Milano? "Direi proprio di no. Dal 15 giugno ci sarà in aggiunta una tratta più veloce con partenza da Crema alle 8:30 e arrivo a Milano Lambrate alle 09:06, 36 minuti. Stessa dinamica per il percorso di rientro da Milano su Crema con partenza da Milano Lambrate, sempre con treno diretto, alle 19:50, arrivo a Crema alle 20:28, in 38 minuti". E anche questo treno di ritorno non è l’unico diretto. "No, ce ne sono prima altri tre in fascia tardo pomeriggio-sera. Ecco le tratte dirette già presenti: 16:54 Milano Lambrate - 17:41 Crema (47 minuti); 17:54 Milano Lambrate - 18:41 Crema (47 minuti); 18:54 Milano Lambrate - 19:41 Crema (47 minuti)".Quindi questo nuovo diretto è una buona notizia? "Sicuramente introdurre nuove tratte dirette nell’offerta quotidiana disponibile per i pendolari è indubbiamente utile, ma non è una novità per i cremaschi viaggiare su un treno diretto a Milano. La novità per questa tratta, inserita in aggiunta, risiede nella riduzione del tempo di viaggio: da 5 a 16 minuti risparmiati al mattino rispetto ai tre treni diretti già presenti nell’offerta e 9 minuti di viaggio in meno rispetto ai tre treni diretti già presenti in fascia pomeridiana, per i cremaschi che utilizzeranno il treno delle 19:50 per rientrare nelle loro case".

Pier Giorgio Ruggeri