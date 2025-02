Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne

VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto per controlli in territorio di Vailate. La vettura con il 42enne a bordo proveniva dalla bassa bergamasca. Una volta fermato l’uomo, in regola con documenti suoi e dell’auto, ha consegnato ai militari un sacchetto contenente 3.5 grammi di hashish. Questo però non è stato sufficiente perché i carabinieri lo lasciassero continuare nel suo viaggio. Dalla vettura, infatti, proveniva un fortissimo odore di hashish. I militari hanno controllato l’auto e sotto un sedile sono saltati fuori 1.100 grammi di hashish in panetti. A quel punto il 42enne è stato arrestato, mentre una pattuglia si è portata a casa sua per una perquisizione che ha dato i suoi frutti. Nell’abitazione del 42enne i militari hanno trovato altro hashish, circa 250 grammi, due cipolle esplosive e in garage 120 fuochi d’artificio, oltre a due bilancini elettronici e materiale per confezionare i botti. Tutto è stato sequestrato e l’uomo ieri mattina è stato portato davanti al giudice nel tribunale di Cremona. Il magistrato ha convalidato l’arresto e ha sistemato il 42enne agli arresti domiciliari in attesa del processo.

P.G.R.