Era ricercato da 15 mesi per droga: narcotrafficante sarà estradato in Italia dalla Spagna

Crotta d’Adda (Cremona) – Sarà estradato in Italia un trafficante di droga marocchino di 25 anni che era sfuggito alla cattura da parte dei carabinieri, al termine di un’operazione antidroga che aveva visto la cattura di 14 stranieri che facevano parte di due bande in conflitto tra loro, che rifornivano di droga numerosi clienti nelle campagne e nei boschi intorno a Crotta d’Adda. I carabinieri, vista la complessità dell’operazione, avevano dovuto monitorare una zona in aperta campagna, con non poche difficoltà per non farsi vedere.

L’operazione era andata avanti parecchi mesi, tanto che era cominciata nel 2021 e aveva visto il proprio termine nel dicembre del 2022, appunto con la cattura dei 14 stranieri. Le due bande erano anche responsabili di violente aggressioni avvenute il 4 maggio 2021 in territorio di Ferie di San Bassano e Crotta d’Adda, il 20 giugno 2021 a Crotta d’Adda e il 16 ottobre 2021 a Spinadesco e a Crotta d’Adda. Nel dicembre del 2022, al momento del blitz, non tutti gli spacciatori che facevano riferimento alle due bande erano stati catturati. Quelli rimasti liberi, saputo dell’intervento dei carabinieri, avevano pensato bene di cambiare aria, riparando all’estero. Uno di loro, un 25enne senza fissa dimora, era riuscito a fuggire in Spagna, trovando rifugio a Santiago di Compostela.

Le sue tracce però erano state trovate e seguite dai nostri carabinieri che, una volta individuato il suo rifugio, avevano chiesto e ottenuto dalla Procura di Cremona un mandato di arresto europeo. Quando il provvedimento è stato emesso, i militari di Cremona hanno contattato il Servizio di Cooperazione Internazionale di polizia del ministero dell’Interno che aveva informato l’omologo ufficio ministeriale spagnolo che i carabinieri cremonesi non avevano interrotto le ricerche e avevano localizzato in Spagna il luogo dov’era andato a vivere il 25enne.

Quindi è stata attivata la Polizia nazionale spagnola, che ha rintracciato il marocchino a Santiago de Compostela e ha proceduto al suo arresto. Ora il trafficante si trova in un carcere spagnolo, in attesa di essere estradato in Italia.