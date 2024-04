Tesoretto prezioso. La Pergolettese deve custodirlo

CREMA (Cremona)

Concentrazione in casa Pergolettese dopo la convincente vittoria di misura ottenuta sabato sera sull’ostico campo della Virtus Verona. La squadra cremasca ha ripreso la preparazione al centro sportivo Bertolotti con l’obiettivo di raccogliere più punti possibili nelle ultime due gare della stagione regolare. A cominciare da sabato al Voltini con l’Albinoleffe e poi nell’ultimo weekend di aprile in trasferta sul terreno della Giana Erminio. Con i tre punti conquistati in terra veneta i gialloblù hanno consolidato la quint’ultima posizione mantenendo così i 9 punti di vantaggio sulla penultima necessari per evitare i playout.

"Abbiamo in testa un solo obiettivo, vincere e salvarci e lo vogliamo fare il prima possibile - spiega il difensore Mariano Arini (nella foto), tra i più esperti dei suoi -. Con l’Albinoleffe sarà una gara decisiva e non possiamo sbagliare: dobbiamo pensare a noi stessi, non guardare gli altri perché abbiamo in mano il nostro destino. Sono una formazione difficile da affrontare che subisce poco e fa tanti pareggi, quindi fondamentale avere l’approccio giusto. È l’ultima gara della stagione al Voltini e noi vogliamo veramente spingere e regalarci un’altra vittoria davanti ai nostri splendidi tifosi che in questa stagione ci hanno sempre seguito con tanto calore". Raffaele Sisti