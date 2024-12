Territorio al setaccio. Trovati un clandestino e dosi di stupefacente

Territorio di Soresina passato al setaccio. Dalle 13 alle 19 di venerdì cinque pattuglie di carabinieri hanno controllato la città per prevenire vendita e consumo di stupefacenti e preservare l’ordine pubblico. I militari hanno ispezionato locali e giardini pubblici, la stazione ferroviaria e via Genala, dove in passato erano avvenute risse e aggressioni. Sono state identificate 48 persone, sette delle quali con precedenti, controllati 32 veicoli e un locale pubblico per verificare il rispetto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori. Sono stati anche eseguiti posti di controllo nei punti nevralgici e nelle vie di accesso e di uscita della città. In questo contesto la pattuglia della Radiomobile di Cremona ha denunciato uno straniero di 32 anni clandestino in Italia ed è stata attivata la procedura per la sua espulsione. Quindi i carabinieri di Casalbuttano hanno identificato tutti i presenti nella sala d’attesa e sulle banchine della stazione e hanno segnalato un 25enne trovato in possesso di cinque involucri contenenti nel complesso 15 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e l’uomo è stato segnalato all’autorità amministrativa. P.G.R.