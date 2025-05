La sfida di Deborah la camminatrice, da Cremona a Roma a piedi: “L’ho promesso a Papa Francesco”

Capergnanica (Cremona) - “Ho promesso a Papa Francesco che sarei andata a Roma per il Giubileo. A piedi”. Deborah Venturelli, 37enne di Capergnanica, sta organizzandosi per mantenere la promessa fatta al Papa.

Tutto è successo a metà dicembre quando la donna era a Roma ricevuta dal Papa in occasione dell’udienza dei pellegrini. “Il Papa ha avuto parole illuminanti per me e alla fine del suo discorso ha chiesto ai presenti chi sarebbe tornato a Roma per il Giubileo. E io ho alzato la mano e gli ho detto che sarei tornata, ma a piedi”. Deborah è una camminatrice. L’anno scorso ha percorso il cammino di Santiago, non fermandosi solo alla basilica, ma proseguendo fino all’oceano per 969 chilometri. “Un’esperienza bellissima che racconterò, insieme ai mille chilometri che mi accingo a fare sulla via Francigena”.

Quale sarà il percorso?

“Andrò coi mezzi fino a Col Du Gran Saint Bernard (Svizzera) e da lì in 45 tappe arriverò a Roma. Attraverserò Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e poi il Lazio”.

Oltre alla promessa fatta al Papa, perché lo fa?

“Le cose più belle stanno oltre la paura; la paura di essere donne sole e per questa paura rinunciare a vivere la solitudine, intesa come immersione in sé stessi e sopprimere il desiderio di vivere esperienze indelebili come un Cammino, perché il Cammino trasforma… i miei tre interventi chirurgici alla schiena sono stati un motore incredibile, come trasformare un disagio in opportunità di rinascita (Deborah era un’atleta che ha avuto seri problemi alla schiena, ndr). Quest’ultimo percorso chiude il cerchio. Poi scriverò un libro”.

Come ci si prepara a camminare per mille chilometri?

“Un po’ di palestra, poi pesi per portare uno zaino di 10 chili sulle spalle che diventa sempre più pesante. Ma la cosa più importante è la preparazione mentale”.

Quando parte?

“Il 13 luglio. Lascio il mio studio di kinesiterapia di Lodi nelle mani di un’assistente e torno a lavorare a settembre. Ogni giorno percorrerò una media di 25 chilometri. E poi anche la promessa fatta al Papa sarà soddisfatta. Mi vedrà da lassù”.