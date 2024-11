Targa regionale a Asia Prenzato campionessa nei mille metri

Un prestigioso riconoscimento per la giovane atleta di Ripalta Cremasca Asia Prenzato, ricevuta e omaggiata per i suoi meriti sportivi nella sede della regione Lombardia dal presidente Attilio Fontana, in compagnia dei consiglieri regionali cremonesi Matteo Piloni, Riccardo Vitari e Marcello Ventura. La giovane sportiva ripaltese (2009) è stata accompagnata dai genitori e dal fratello Alex e da alcuni rappresentanti dell’amministrazione del comune di Ripalta Cremasca: il sindaco Aries Bonazza, l’assessore allo sport Roberta Fusar Bassini, il consigliere di minoranza Giorgio Marchetti, il rappresentante dell’Avis cittadina Antonio Vigani e alcuni allenatori che la seguono nei suoi allenamenti quotidiani, tra cui il coach Marcello De Bernardis. Asia Prenzato è tesserata Fidal nell’Atletica Estrada e partecipa al Progetto atletica cremasca. Tanti i traguardi dell’atleta, a partire dalla conquista nel 2023 del titolo di campionessa regionale in pista a Busto Arsizio. Il 2024 è costellato di riconoscimenti: a settembre il titolo di campionessa regionale nei mille metri e vice campionessa regionale nei duemila. A ottobre ha guadagnato a Caorle il titolo di vice campionessa italiana, con la conseguente medaglia d’argento, nei duemila metri nella categoria Cadetti.

Sulla distanza la Prenzato detiene il miglior tempo di categoria in 6’25’’36 mentre a Busto Arsizio ha fatto registrare il secondo miglior tempo italiano cadette sui mille metri in 2’56’’05. I complimenti alla campionessa di atletica sono arrivati anche dal sindaco Bonazza: "Abbiamo avuto l’onore di ricevere una targa del presidente Fontana per riconoscere i meriti di Asia. Un vanto per Ripalta e una grandissima soddisfazione per lei, la famiglia e la società sportiva". P.G.R.