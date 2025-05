Guida in stato di ebbrezza. Cinque le patenti ritirate

Primo Maggio troppo alcolico, due persone fanno incidenti e tre vengono trovati alla guida con tassi alcolemici che non permettono di condurre un’auto. Tutti perdono la patente. Il primo “cliente” dei carabinieri è un quarantanovenne milanese che alle 4 del mattino in territorio di Dovera, sulla Bergamina, ha sbagliato una curva. Nei pressi c’era una pattuglia di carabinieri che si è accorta che l’uomo non era lucido, lo ha sottoposto al test dell’alcol che ha dato esito positivo: 1.40 g/litro.

A Cremona in via Amati i militari hanno visto un’auto che procedeva a fari spenti. Quando hanno imposto l’alt, la conducente ha cercato di allontanarsi, è arrivata in via Ghisleri dove è finita contro un muro. Raggiunta dai militari, la donna, 53 anni del posto si è rifiutata di sottoporsi all’etilometro, è stata denunciata e la patente ritirata. Inoltre l’auto era senza assicurazione. Altra fuga a Casalbuttano, all’1.30 del 1° maggio, dove un quarantottenne bergamasco ha superato in velocità la gazzella dei militari che lo hanno inseguito. Il 48enne non ha voluto sottoporsi all’etilometro, ha perso la patente e l’auto. Infine, due patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza. La prima Casalmaggiore a una donna di 26 anni di Reggio Emilia, la seconda alle 4 del mattino del 2 maggio a Gussola a un uomo di 51 anni.

