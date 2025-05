Vuole viaggiare gratis botte all’autista del bus. Corsa per Milano sospesa

"Non ho il biglietto, ma voglio viaggiare ugualmente". Questo quanto riferito dal conducente dell’autobus di Autoguidovie che ieri mattina alle sei si è visto costretto a sospendere la corsa per Milano a causa di uno straniero esagitato che pretendeva di viaggiare gratis. L’autista lo ha invitato a scendere e lo straniero lo ha aggredito. Il conducente si è divincolato e ha chiamato i carabinieri e a quel punto l’aggressore si è allontanato. Quando sono arrivati i militari, in breve sono riusciti a trovarlo, ancora nei pressi della fermata del pullman. Autoguidovie fa presente che questi episodi purtroppo ricorrono sempre più spesso e si riserva di presentare denuncia.