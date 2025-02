"Tangenziale avanti. Non si toccano i soldi per Dovera"

Coro di no all’idea del presidente della Provincia Roberto Mariani, che intende portare via i 13 milioni destinati dalla Regione a Dovera per la costruzione della tangenziale e destinarli a Casalmaggiore, per un medesimo progetto. Dapprima si è fermamente opposto il sindaco di Dovera, Mirko Signoroni, ex presidente della provincia al quale è succeduto lo stesso Mariani. Poi gli ha fatto eco il consigliere regionale cremasco della Lega Riccardo Vitari, che ha ribadito come soldi destinati dalla Regione non possano essere spostati dalla Provincia, sostenuto dal consigliere comunale della Lega Tiziano Filipponi. Al coro di no ieri si è aggiunta la voce dei sindaci dell’Area omogenea cremasca che hanno ribadito che la tangenziale di Dovera è un’opera strategica ed è inserita fin dal 2003 tra le infrastrutture di interesse strategico del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp). Per questo motivo si avanza la richiesta di trovare le risorse mancanti per portare a compimento l’opera (5.5 milioni di euro).

P.G.R.