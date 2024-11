Cremona, ragazzo di 16 anni colpito da un malore a scuola: si accascia e muore

Cremona, 5 novembre 2024 – Tragedia questa mattina all’istituto professionale Cr.Forma di via Cesari a Cremona. Un ragazzo di 16 anni è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il volo disperato con l’elisoccorso del 118 per raggiungere al più presto gli Spedali Civili di Brescia. È successo tutto in pochi secondi, cogliendo di sorpresa compagni di classe e professori: a metà mattinata, a intervallo appena terminato, lo studente stava salendo le scale per tornare in aula quando si è improvvisamente accasciato a terra.

Tentativi disperati

Sono state subito messe in atto le prime manovre di soccorso, i professori gli hanno subito praticato il massaggio cardiaco, mentre partiva la chiamata al numero d’emergenza per far arrivare al più presto ambulanza e automedica. Quando soccorritori e medici sono arrivati a scuola, le sue condizioni erano ormai disperate. Si è subito alzato in volo l’elisoccorso. Ma all’arrivo al polo ospedaliero bresciano per lui non c’era purtroppo più nulla da fare. I genitori del ragazzo hanno dato il loro benestare affinché gli organi del figlio siano donati.