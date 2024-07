Stava attraversando la strada. Urtato e sbalzato da un furgone. Novantenne in Rianimazione

È ricoverato in condizioni molto gravi il novantenne che ieri mattina intorno alle 10 a Cavatigozzi è stato investito da un furgone. L’anziano ha riportato un importante trauma cranico e ferite al volto e a una gamba. L’incidente è avvenuto in via Spinadesco e l’uomo è stato sbalzato dal punto dove è avvenuto l’incidente per diversi metri e nel doppio urto, con furgone e con l’asfalto, ha riportato ferite gravissime. Per i soccorsi sono intervenute auto medica e ambulanza della Croce Verde di Cremona. Il novantenne è stato rianimato sul posto e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è arrivato poco prima delle 11 e ricoverato in codice rosso. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale di Cremona che avrebbe avuto testimonianza che il novantenne stava attraversando la strada e si trovava in prossimità della mezzeria, quando è arrivato il furgone che l’avrebbe investito sul lato del guidatore e l’ha poi sbalzato di alcuni metri. Indagini in corso per stabilire se l’anziano potesse attraversare la strada in quel punto e a che velocità stesse viaggiando il furgone.

Via Spinadesco è una strada dritta di raccordo e che è interessata da notevole traffico e spesso la velocità di chi la percorre non è consona e supera i limiti. Nella giornata di ieri il novantenne è rimasto in Terapia intensiva e le sue condizioni non hanno consentito di sciogliere la prognosi, che resta riservata in attesa di vedere l’evolvere della situazione che comunque appare molto difficile.